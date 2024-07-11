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США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь России
США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь России - РИА Новости, 11.07.2024
США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь России
США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь РФ, несмотря на призывы и недовольство Владимира Зеленского, заявил в четверг советник... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T18:52
2024-07-11T18:52
2024-07-11T18:56
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джейк салливан
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь РФ, несмотря на призывы и недовольство Владимира Зеленского, заявил в четверг советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы ясно изложили нашу позицию. У нас здравая политика в отношении ударов через границу… мы не разрешаем использование тактик глубоких ударов внутрь России", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя действующие ограничения для ВСУ.По словам Салливана, США ждут, что поставляемые Киеву американские истребители F-16 будут использоваться для защиты ВСУ на передовой и будут размещены на территории Украины.Салливан добавил, что никаких объявлений по этому вопросу не планируется, несмотря на жалобы и недовольство Зеленского, призывавшего дать Киеву возможность наносить удары на расстояние до 500 километров.
https://ria.ru/20240710/bayden-1958838322.html
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сша, в мире, россия, джейк салливан, владимир зеленский, вооруженные силы украины
США, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Джейк Салливан, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь России
Белый дом: США не снимут ограничения на удары вглубь России, несмотря на призывы