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США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь России - РИА Новости, 11.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:52 11.07.2024 (обновлено: 18:56 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/udary-1959073027.html
США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь России
США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь России - РИА Новости, 11.07.2024
США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь России
США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь РФ, несмотря на призывы и недовольство Владимира Зеленского, заявил в четверг советник... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T18:52
2024-07-11T18:56
сша
специальная военная операция на украине
в мире
россия
джейк салливан
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь РФ, несмотря на призывы и недовольство Владимира Зеленского, заявил в четверг советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы ясно изложили нашу позицию. У нас здравая политика в отношении ударов через границу… мы не разрешаем использование тактик глубоких ударов внутрь России", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя действующие ограничения для ВСУ.По словам Салливана, США ждут, что поставляемые Киеву американские истребители F-16 будут использоваться для защиты ВСУ на передовой и будут размещены на территории Украины.Салливан добавил, что никаких объявлений по этому вопросу не планируется, несмотря на жалобы и недовольство Зеленского, призывавшего дать Киеву возможность наносить удары на расстояние до 500 километров.
https://ria.ru/20240710/bayden-1958838322.html
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сша, в мире, россия, джейк салливан, владимир зеленский, вооруженные силы украины
США, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Джейк Салливан, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь России

Белый дом: США не снимут ограничения на удары вглубь России, несмотря на призывы

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь РФ, несмотря на призывы и недовольство Владимира Зеленского, заявил в четверг советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы ясно изложили нашу позицию. У нас здравая политика в отношении ударов через границу… мы не разрешаем использование тактик глубоких ударов внутрь России", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя действующие ограничения для ВСУ.
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Байден призвал НАТО не отставать от ВПК России
10 июля, 20:23
По словам Салливана, США ждут, что поставляемые Киеву американские истребители F-16 будут использоваться для защиты ВСУ на передовой и будут размещены на территории Украины.
Салливан добавил, что никаких объявлений по этому вопросу не планируется, несмотря на жалобы и недовольство Зеленского, призывавшего дать Киеву возможность наносить удары на расстояние до 500 километров.
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
В Госдуме назвали поставку Украине истребителей F-16 припаркой мертвому
Вчера, 09:54
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАВ миреРоссияДжейк СалливанВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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