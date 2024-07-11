https://ria.ru/20240711/udary-1959073027.html

США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь России

США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь России - РИА Новости, 11.07.2024

США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь России

США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь РФ, несмотря на призывы и недовольство Владимира Зеленского, заявил в четверг советник... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T18:52

2024-07-11T18:52

2024-07-11T18:56

сша

специальная военная операция на украине

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россия

джейк салливан

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь РФ, несмотря на призывы и недовольство Владимира Зеленского, заявил в четверг советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы ясно изложили нашу позицию. У нас здравая политика в отношении ударов через границу… мы не разрешаем использование тактик глубоких ударов внутрь России", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя действующие ограничения для ВСУ.По словам Салливана, США ждут, что поставляемые Киеву американские истребители F-16 будут использоваться для защиты ВСУ на передовой и будут размещены на территории Украины.Салливан добавил, что никаких объявлений по этому вопросу не планируется, несмотря на жалобы и недовольство Зеленского, призывавшего дать Киеву возможность наносить удары на расстояние до 500 километров.

https://ria.ru/20240710/bayden-1958838322.html

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сша, в мире, россия, джейк салливан, владимир зеленский, вооруженные силы украины