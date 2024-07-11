https://ria.ru/20240711/uchenye-1959036999.html

Российские ученые разработали технологию производства высокочистого фосфора

Российские ученые разработали технологию производства высокочистого фосфора - РИА Новости, 11.07.2024

Российские ученые разработали технологию производства высокочистого фосфора

Ученые российской атомной отрасли вместе с коллегами из академических научных университетов разработали импортозамещающую технологию производства высокочистого... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T16:56

2024-07-11T16:56

2024-07-11T16:56

нижний новгород

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

нижегородский государственный университет

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ученые российской атомной отрасли вместе с коллегами из академических научных университетов разработали импортозамещающую технологию производства высокочистого фосфора, необходимого для улучшения свойств полупроводников, используемых в разных отраслях промышленности, сообщила пресс-служба научного дивизиона госкорпорации "Росатом". Специалисты подольского "Научно-исследовательского института НПО "Луч" совместно с профильным предприятием атомной отрасли АО "Гиредмет" (оба входят в научный дивизион "Росатома") и академическими научными университетами - РХТУ имени Менделеева и ННГУ имени Лобачевского (Нижний Новгород) - разработали полностью отечественную технологическую цепочку очистки фосфора и синтеза его соединений, отметила пресс-служба. "Разработка призвана восполнить существующий дефицит высокочистых элементов, используемых в процессах производства специальных материалов для нужд аэрокосмической и компьютерной промышленности". - поясняется в пресс-релизе. Работы ведутся в рамках комплексной программы Министерства промышленности и торговли России "Развитие электронного машиностроения на период до 2030 года". "Высокочистый фосфор используется для допирования, которое нужно для изменения свойств полупроводникового материала, обычно кремния или германия, с целью улучшения его электрических характеристик. Зарубежные поставки (около 80% приходилось на недружественные страны) таких высокочистых элементов прекратились, а российских разработок и производств в стране нет. Разрабатываемая в НИИ НПО "Луч" технология позволит получать широкую номенклатуру неорганических и органических соединений, которые, в свою очередь, найдут применение во многих отраслях нашей промышленности", - отметил начальник группы отделения "Техно-Луч" Сергей Марковин, слова которого приведены в сообщении.После завершения научно-исследовательских работ специалисты НИИ НПО "Луч" подготовят исходные данные для проектирования опытно-промышленной линии, на которой можно будет отработать внедрение технологии в производственный процесс. По данным пресс-службы, к концу 2025 года предприятие завершит освоение производства материалов и передаст первые партии продукции потенциальным потребителям.

https://ria.ru/20240711/rosatom-1958995522.html

https://ria.ru/20240710/aes-1958685423.html

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нижний новгород, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", нижегородский государственный университет