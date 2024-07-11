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Российские ученые разработали технологию производства высокочистого фосфора - РИА Новости, 11.07.2024
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16:56 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/uchenye-1959036999.html
Российские ученые разработали технологию производства высокочистого фосфора
Российские ученые разработали технологию производства высокочистого фосфора - РИА Новости, 11.07.2024
Российские ученые разработали технологию производства высокочистого фосфора
Ученые российской атомной отрасли вместе с коллегами из академических научных университетов разработали импортозамещающую технологию производства высокочистого... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:56
2024-07-11T16:56
нижний новгород
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
нижегородский государственный университет
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ученые российской атомной отрасли вместе с коллегами из академических научных университетов разработали импортозамещающую технологию производства высокочистого фосфора, необходимого для улучшения свойств полупроводников, используемых в разных отраслях промышленности, сообщила пресс-служба научного дивизиона госкорпорации "Росатом". Специалисты подольского "Научно-исследовательского института НПО "Луч" совместно с профильным предприятием атомной отрасли АО "Гиредмет" (оба входят в научный дивизион "Росатома") и академическими научными университетами - РХТУ имени Менделеева и ННГУ имени Лобачевского (Нижний Новгород) - разработали полностью отечественную технологическую цепочку очистки фосфора и синтеза его соединений, отметила пресс-служба. "Разработка призвана восполнить существующий дефицит высокочистых элементов, используемых в процессах производства специальных материалов для нужд аэрокосмической и компьютерной промышленности". - поясняется в пресс-релизе. Работы ведутся в рамках комплексной программы Министерства промышленности и торговли России "Развитие электронного машиностроения на период до 2030 года". &quot;Высокочистый фосфор используется для допирования, которое нужно для изменения свойств полупроводникового материала, обычно кремния или германия, с целью улучшения его электрических характеристик. Зарубежные поставки (около 80% приходилось на недружественные страны) таких высокочистых элементов прекратились, а российских разработок и производств в стране нет. Разрабатываемая в НИИ НПО &quot;Луч&quot; технология позволит получать широкую номенклатуру неорганических и органических соединений, которые, в свою очередь, найдут применение во многих отраслях нашей промышленности&quot;, - отметил начальник группы отделения &quot;Техно-Луч&quot; Сергей Марковин, слова которого приведены в сообщении.После завершения научно-исследовательских работ специалисты НИИ НПО "Луч" подготовят исходные данные для проектирования опытно-промышленной линии, на которой можно будет отработать внедрение технологии в производственный процесс. По данным пресс-службы, к концу 2025 года предприятие завершит освоение производства материалов и передаст первые партии продукции потенциальным потребителям.
https://ria.ru/20240711/rosatom-1958995522.html
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нижний новгород, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", нижегородский государственный университет
Нижний Новгород, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Нижегородский государственный университет
Российские ученые разработали технологию производства высокочистого фосфора

В России импортозаместили технологию производства фосфора для полупроводников

© Depositphotos.com / depositedharУченые работают в лаборатории
Ученые работают в лаборатории - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Depositphotos.com / depositedhar
Ученые работают в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ученые российской атомной отрасли вместе с коллегами из академических научных университетов разработали импортозамещающую технологию производства высокочистого фосфора, необходимого для улучшения свойств полупроводников, используемых в разных отраслях промышленности, сообщила пресс-служба научного дивизиона госкорпорации "Росатом".
Специалисты подольского "Научно-исследовательского института НПО "Луч" совместно с профильным предприятием атомной отрасли АО "Гиредмет" (оба входят в научный дивизион "Росатома") и академическими научными университетами - РХТУ имени Менделеева и ННГУ имени Лобачевского (Нижний Новгород) - разработали полностью отечественную технологическую цепочку очистки фосфора и синтеза его соединений, отметила пресс-служба.
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"Разработка призвана восполнить существующий дефицит высокочистых элементов, используемых в процессах производства специальных материалов для нужд аэрокосмической и компьютерной промышленности". - поясняется в пресс-релизе.
Работы ведутся в рамках комплексной программы Министерства промышленности и торговли России "Развитие электронного машиностроения на период до 2030 года".
«

"Высокочистый фосфор используется для допирования, которое нужно для изменения свойств полупроводникового материала, обычно кремния или германия, с целью улучшения его электрических характеристик. Зарубежные поставки (около 80% приходилось на недружественные страны) таких высокочистых элементов прекратились, а российских разработок и производств в стране нет. Разрабатываемая в НИИ НПО "Луч" технология позволит получать широкую номенклатуру неорганических и органических соединений, которые, в свою очередь, найдут применение во многих отраслях нашей промышленности", - отметил начальник группы отделения "Техно-Луч" Сергей Марковин, слова которого приведены в сообщении.

После завершения научно-исследовательских работ специалисты НИИ НПО "Луч" подготовят исходные данные для проектирования опытно-промышленной линии, на которой можно будет отработать внедрение технологии в производственный процесс. По данным пресс-службы, к концу 2025 года предприятие завершит освоение производства материалов и передаст первые партии продукции потенциальным потребителям.
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