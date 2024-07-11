Российские ученые разработали технологию производства высокочистого фосфора
В России импортозаместили технологию производства фосфора для полупроводников
© Depositphotos.com / depositedharУченые работают в лаборатории
© Depositphotos.com / depositedhar
Ученые работают в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ученые российской атомной отрасли вместе с коллегами из академических научных университетов разработали импортозамещающую технологию производства высокочистого фосфора, необходимого для улучшения свойств полупроводников, используемых в разных отраслях промышленности, сообщила пресс-служба научного дивизиона госкорпорации "Росатом".
Специалисты подольского "Научно-исследовательского института НПО "Луч" совместно с профильным предприятием атомной отрасли АО "Гиредмет" (оба входят в научный дивизион "Росатома") и академическими научными университетами - РХТУ имени Менделеева и ННГУ имени Лобачевского (Нижний Новгород) - разработали полностью отечественную технологическую цепочку очистки фосфора и синтеза его соединений, отметила пресс-служба.
"Разработка призвана восполнить существующий дефицит высокочистых элементов, используемых в процессах производства специальных материалов для нужд аэрокосмической и компьютерной промышленности". - поясняется в пресс-релизе.
Работы ведутся в рамках комплексной программы Министерства промышленности и торговли России "Развитие электронного машиностроения на период до 2030 года".
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"Высокочистый фосфор используется для допирования, которое нужно для изменения свойств полупроводникового материала, обычно кремния или германия, с целью улучшения его электрических характеристик. Зарубежные поставки (около 80% приходилось на недружественные страны) таких высокочистых элементов прекратились, а российских разработок и производств в стране нет. Разрабатываемая в НИИ НПО "Луч" технология позволит получать широкую номенклатуру неорганических и органических соединений, которые, в свою очередь, найдут применение во многих отраслях нашей промышленности", - отметил начальник группы отделения "Техно-Луч" Сергей Марковин, слова которого приведены в сообщении.
После завершения научно-исследовательских работ специалисты НИИ НПО "Луч" подготовят исходные данные для проектирования опытно-промышленной линии, на которой можно будет отработать внедрение технологии в производственный процесс. По данным пресс-службы, к концу 2025 года предприятие завершит освоение производства материалов и передаст первые партии продукции потенциальным потребителям.