https://ria.ru/20240711/tsb-1959013204.html

ЦБ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций

ЦБ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций - РИА Новости, 11.07.2024

ЦБ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций

ЦБ РФ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, - теперь таких... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T15:45

2024-07-11T15:45

2024-07-11T15:47

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. ЦБ РФ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, - теперь таких признаков 6, сообщает пресс-служба регулятора. "Регулятор вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, - теперь их шесть. Приказ Банка России с обновленными критериями вступит в силу 25 июля 2024 года", - говорится в сообщении регулятора. В тот же день начнет действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков, отмечает ЦБ. "Так, должны будут приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции. Причем даже если пострадавшие клиенты не сообщали в банк об обмане и счета злоумышленников не передавались в базу данных Банка России, а остались только в собственной базе кредитной организации", - указывает ЦБ. Кроме того, теперь к числу критериев отнесена информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. При этом, как уточняет регулятор, поступить в банк она может по любым каналам, а не только при информационном обмене с правоохранительными органами на площадке ФинЦЕРТ Банка России. "В частности, если клиент или другое заинтересованное лицо предоставят подтверждающий документ о возбуждении уголовного дела. В таком случае банк приостановит зачисление средств на счет", - поясняется в сообщении. Также банки будут обязаны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций и свидетельствующие о мошеннической операции. Например, как указывает ЦБ, это информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих СМС-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах. Банк России подчеркивает, что ранее уже определил три признака подозрительных операций. Банки по-прежнему должны учитывать их при совершении переводов. Они обязаны приостанавливать переводы денег на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах. Кроме того, необходимо не допускать переводы, если выявлена нетипичная для клиента операция (по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения), а также если зафиксирована попытка осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, и информация о нем есть в базе данных регулятора.

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)