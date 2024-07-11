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ЦБ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций - РИА Новости, 11.07.2024
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15:45 11.07.2024 (обновлено: 15:47 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/tsb-1959013204.html
ЦБ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций
ЦБ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций - РИА Новости, 11.07.2024
ЦБ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций
ЦБ РФ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, - теперь таких... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:45
2024-07-11T15:47
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. ЦБ РФ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, - теперь таких признаков 6, сообщает пресс-служба регулятора. "Регулятор вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, - теперь их шесть. Приказ Банка России с обновленными критериями вступит в силу 25 июля 2024 года", - говорится в сообщении регулятора. В тот же день начнет действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков, отмечает ЦБ. "Так, должны будут приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции. Причем даже если пострадавшие клиенты не сообщали в банк об обмане и счета злоумышленников не передавались в базу данных Банка России, а остались только в собственной базе кредитной организации", - указывает ЦБ. Кроме того, теперь к числу критериев отнесена информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. При этом, как уточняет регулятор, поступить в банк она может по любым каналам, а не только при информационном обмене с правоохранительными органами на площадке ФинЦЕРТ Банка России. "В частности, если клиент или другое заинтересованное лицо предоставят подтверждающий документ о возбуждении уголовного дела. В таком случае банк приостановит зачисление средств на счет", - поясняется в сообщении. Также банки будут обязаны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций и свидетельствующие о мошеннической операции. Например, как указывает ЦБ, это информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих СМС-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах. Банк России подчеркивает, что ранее уже определил три признака подозрительных операций. Банки по-прежнему должны учитывать их при совершении переводов. Они обязаны приостанавливать переводы денег на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах. Кроме того, необходимо не допускать переводы, если выявлена нетипичная для клиента операция (по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения), а также если зафиксирована попытка осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, и информация о нем есть в базе данных регулятора.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций

ЦБ расширил перечень признаков мошеннических операций для их предотвращения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. ЦБ РФ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, - теперь таких признаков 6, сообщает пресс-служба регулятора.
"Регулятор вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, - теперь их шесть. Приказ Банка России с обновленными критериями вступит в силу 25 июля 2024 года", - говорится в сообщении регулятора.
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В тот же день начнет действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков, отмечает ЦБ.
"Так, должны будут приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции. Причем даже если пострадавшие клиенты не сообщали в банк об обмане и счета злоумышленников не передавались в базу данных Банка России, а остались только в собственной базе кредитной организации", - указывает ЦБ.
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Кроме того, теперь к числу критериев отнесена информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. При этом, как уточняет регулятор, поступить в банк она может по любым каналам, а не только при информационном обмене с правоохранительными органами на площадке ФинЦЕРТ Банка России.
"В частности, если клиент или другое заинтересованное лицо предоставят подтверждающий документ о возбуждении уголовного дела. В таком случае банк приостановит зачисление средств на счет", - поясняется в сообщении.
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Также банки будут обязаны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций и свидетельствующие о мошеннической операции. Например, как указывает ЦБ, это информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих СМС-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах.
Банк России подчеркивает, что ранее уже определил три признака подозрительных операций. Банки по-прежнему должны учитывать их при совершении переводов. Они обязаны приостанавливать переводы денег на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах. Кроме того, необходимо не допускать переводы, если выявлена нетипичная для клиента операция (по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения), а также если зафиксирована попытка осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, и информация о нем есть в базе данных регулятора.
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