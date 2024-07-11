https://ria.ru/20240711/tsb-1959013204.html
ЦБ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций
ЦБ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций - РИА Новости, 11.07.2024
ЦБ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций
ЦБ РФ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, - теперь таких... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:45
2024-07-11T15:45
2024-07-11T15:47
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. ЦБ РФ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, - теперь таких признаков 6, сообщает пресс-служба регулятора. "Регулятор вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, - теперь их шесть. Приказ Банка России с обновленными критериями вступит в силу 25 июля 2024 года", - говорится в сообщении регулятора. В тот же день начнет действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков, отмечает ЦБ. "Так, должны будут приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции. Причем даже если пострадавшие клиенты не сообщали в банк об обмане и счета злоумышленников не передавались в базу данных Банка России, а остались только в собственной базе кредитной организации", - указывает ЦБ. Кроме того, теперь к числу критериев отнесена информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. При этом, как уточняет регулятор, поступить в банк она может по любым каналам, а не только при информационном обмене с правоохранительными органами на площадке ФинЦЕРТ Банка России. "В частности, если клиент или другое заинтересованное лицо предоставят подтверждающий документ о возбуждении уголовного дела. В таком случае банк приостановит зачисление средств на счет", - поясняется в сообщении. Также банки будут обязаны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций и свидетельствующие о мошеннической операции. Например, как указывает ЦБ, это информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих СМС-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах. Банк России подчеркивает, что ранее уже определил три признака подозрительных операций. Банки по-прежнему должны учитывать их при совершении переводов. Они обязаны приостанавливать переводы денег на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах. Кроме того, необходимо не допускать переводы, если выявлена нетипичная для клиента операция (по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения), а также если зафиксирована попытка осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, и информация о нем есть в базе данных регулятора.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций
ЦБ расширил перечень признаков мошеннических операций для их предотвращения
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости.
ЦБ РФ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, - теперь таких признаков 6, сообщает пресс-служба регулятора
.
"Регулятор вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, - теперь их шесть. Приказ Банка России с обновленными критериями вступит в силу 25 июля 2024 года", - говорится в сообщении регулятора.
В тот же день начнет действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков, отмечает ЦБ.
"Так, должны будут приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции. Причем даже если пострадавшие клиенты не сообщали в банк об обмане и счета злоумышленников не передавались в базу данных Банка России, а остались только в собственной базе кредитной организации", - указывает ЦБ.
Кроме того, теперь к числу критериев отнесена информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. При этом, как уточняет регулятор, поступить в банк она может по любым каналам, а не только при информационном обмене с правоохранительными органами на площадке ФинЦЕРТ Банка России.
"В частности, если клиент или другое заинтересованное лицо предоставят подтверждающий документ о возбуждении уголовного дела. В таком случае банк приостановит зачисление средств на счет", - поясняется в сообщении.
Также банки будут обязаны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций и свидетельствующие о мошеннической операции. Например, как указывает ЦБ, это информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих СМС-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах.
Банк России подчеркивает, что ранее уже определил три признака подозрительных операций. Банки по-прежнему должны учитывать их при совершении переводов. Они обязаны приостанавливать переводы денег на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах. Кроме того, необходимо не допускать переводы, если выявлена нетипичная для клиента операция (по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения), а также если зафиксирована попытка осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, и информация о нем есть в базе данных регулятора.