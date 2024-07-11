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Задержанный террорист признался, что хотел поджечь храм в Майкопе - РИА Новости, 11.07.2024
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18:41 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/terrorist-1959069979.html
Задержанный террорист признался, что хотел поджечь храм в Майкопе
Задержанный террорист признался, что хотел поджечь храм в Майкопе - РИА Новости, 11.07.2024
Задержанный террорист признался, что хотел поджечь храм в Майкопе
Задержанный террорист признался, что хотел поджечь православный храм в Майкопе, кадры оперативной видеосъемки обнародовала ФСБ. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T18:41
2024-07-11T18:41
происшествия
майкоп
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Задержанный террорист признался, что хотел поджечь православный храм в Майкопе, кадры оперативной видеосъемки обнародовала ФСБ. На видео показано, как молодой человек заливает бензин в две пластиковые емкости. Задержанный рассказал, что намеревался "бензин залить, дверь открыть" и "поджечь церковь". "Если охранник был бы, мы хотели его зарезать. Я изначально говорил, что я его зарежу", - добавил он и показал, где осматривал территорию храма на предмет наличия охраны. Силовики предотвратили нападение на православный храм в Майкопе в Адыгее, выходец из центрально-азиатской страны планировал убить священнослужителей и охранников и поджечь здание, сообщила ФСБ в четверг.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание террориста, планировавшего нападение на православный храм в Майкопе
ФСБ показала видео задержания террориста, планировавшего нападение на православный храм в Майкопе. Молодой человек признался, что намеревался поджечь церковь, а охранника зарезать.
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происшествия, майкоп, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Майкоп, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанный террорист признался, что хотел поджечь храм в Майкопе

Задержанный террорист признался, что хотел поджечь православный храм в Майкопе

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Задержанный террорист признался, что хотел поджечь православный храм в Майкопе, кадры оперативной видеосъемки обнародовала ФСБ.
На видео показано, как молодой человек заливает бензин в две пластиковые емкости. Задержанный рассказал, что намеревался "бензин залить, дверь открыть" и "поджечь церковь".
"Если охранник был бы, мы хотели его зарезать. Я изначально говорил, что я его зарежу", - добавил он и показал, где осматривал территорию храма на предмет наличия охраны.
Силовики предотвратили нападение на православный храм в Майкопе в Адыгее, выходец из центрально-азиатской страны планировал убить священнослужителей и охранников и поджечь здание, сообщила ФСБ в четверг.
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ПроисшествияМайкопФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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