https://ria.ru/20240711/terrorist-1959069979.html

Задержанный террорист признался, что хотел поджечь храм в Майкопе

Задержанный террорист признался, что хотел поджечь храм в Майкопе - РИА Новости, 11.07.2024

Задержанный террорист признался, что хотел поджечь храм в Майкопе

Задержанный террорист признался, что хотел поджечь православный храм в Майкопе, кадры оперативной видеосъемки обнародовала ФСБ. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T18:41

2024-07-11T18:41

2024-07-11T18:41

происшествия

майкоп

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959061282_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d447fea74c7b73f818767def818bc355.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Задержанный террорист признался, что хотел поджечь православный храм в Майкопе, кадры оперативной видеосъемки обнародовала ФСБ. На видео показано, как молодой человек заливает бензин в две пластиковые емкости. Задержанный рассказал, что намеревался "бензин залить, дверь открыть" и "поджечь церковь". "Если охранник был бы, мы хотели его зарезать. Я изначально говорил, что я его зарежу", - добавил он и показал, где осматривал территорию храма на предмет наличия охраны. Силовики предотвратили нападение на православный храм в Майкопе в Адыгее, выходец из центрально-азиатской страны планировал убить священнослужителей и охранников и поджечь здание, сообщила ФСБ в четверг.

https://ria.ru/20240710/fsb-1958684952.html

майкоп

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание террориста, планировавшего нападение на православный храм в Майкопе ФСБ показала видео задержания террориста, планировавшего нападение на православный храм в Майкопе. Молодой человек признался, что намеревался поджечь церковь, а охранника зарезать. 2024-07-11T18:41 true PT2M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, майкоп, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)