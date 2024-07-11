https://ria.ru/20240711/temperatura-1959104027.html
Синоптики рассказали о температуре в московском регионе в ближайшую неделю
Синоптики рассказали о температуре в московском регионе в ближайшую неделю - РИА Новости, 11.07.2024
Синоптики рассказали о температуре в московском регионе в ближайшую неделю
В ближайшую неделю температура в московском регионе по ночам составит плюс 13-18 градусов, а после полудня - плюс 25-30 градусов, переход за плюс 30 градусов... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T22:44
2024-07-11T22:44
2024-07-11T22:44
москва
евгений тишковец
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В ближайшую неделю температура в московском регионе по ночам составит плюс 13-18 градусов, а после полудня - плюс 25-30 градусов, переход за плюс 30 градусов маловероятен, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По словам синоптика, среднемесячная температура воздуха в Центральной России сейчас почти на 5 градусов выше нормы, наблюдается существенный дефицит осадков. Так, в Москве выпало всего 16% от месячной нормы. "На ближайшую неделю температура воздуха в столичном регионе в среднем по ночам будет колебаться от плюс 13 до плюс 18, в послеполуденные часы - от плюс 25 до плюс 30, но переход за 30-градусную высоту уже маловероятен, что в любом случае на 2-3 градуса теплее климатической нормы июля", - рассказал синоптик. По его словам, вторая декада июля будет тоже теплой, но обойдется без экстремальной жары и рекордов температуры.
https://ria.ru/20240711/leto-1959101806.html
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москва, евгений тишковец, общество
Москва, Евгений Тишковец, Общество
Синоптики рассказали о температуре в московском регионе в ближайшую неделю
В ближайшую неделю в московском регионе после полудня будет 25–30 градусов тепла
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В ближайшую неделю температура в московском регионе по ночам составит плюс 13-18 градусов, а после полудня - плюс 25-30 градусов, переход за плюс 30 градусов маловероятен, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, среднемесячная температура воздуха в Центральной России сейчас почти на 5 градусов выше нормы, наблюдается существенный дефицит осадков. Так, в Москве
выпало всего 16% от месячной нормы.
"На ближайшую неделю температура воздуха в столичном регионе в среднем по ночам будет колебаться от плюс 13 до плюс 18, в послеполуденные часы - от плюс 25 до плюс 30, но переход за 30-градусную высоту уже маловероятен, что в любом случае на 2-3 градуса теплее климатической нормы июля", - рассказал синоптик.
По его словам, вторая декада июля будет тоже теплой, но обойдется без экстремальной жары и рекордов температуры.