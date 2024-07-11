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В Таиланде россиянина задержали за торговлю фальшивыми паспортами

В Таиланде россиянина задержали за торговлю фальшивыми паспортами - РИА Новости, 11.07.2024

В Таиланде россиянина задержали за торговлю фальшивыми паспортами

Россиянин задержан полицией Таиланда в Бангкоке по подозрению в нелегальной торговле на территории страны фальшивыми паспортами, в том числе паспортами США, в... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T16:01

2024-07-11T16:01

2024-07-11T16:04

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БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Россиянин задержан полицией Таиланда в Бангкоке по подозрению в нелегальной торговле на территории страны фальшивыми паспортами, в том числе паспортами США, в составе созданной им преступной группы, сообщает в четверг газета Bangkok Post со ссылкой на иммиграционную полицию. Следственная группа, работающая по делу, выяснила, что преступники нанесли общий ущерб потерпевшим, продавая им фальшивые паспорта пятнадцати стран, на сумму более 820 тысяч долларов, говорится в сообщении. Один из паспортов США, проданных клиенту преступной группы, оказался в распоряжении следствия и был признан фальшивым при прохождении экспертизы, сообщает газета. Фальшивые паспорта поступали клиентам в Таиланд из Доминиканской Республики курьерской почтой FedEx, говорится в сообщении. Оплата за услуги "паспортистов", которые размещали рекламу интернете, а также зарегистрировали в Таиланде свою компанию, совершалась через интернет, сообщает издание. По мнению полиции, именно задержанный россиянин, который назван в газете Антоном Тышкевичем, был главой преступной группы. При задержании в квартире, в которой он жил в Бангкоке, были изъяты несколько смартфонов, два ноутбука, несколько книжек таиландских банков и иностранные кредитные карты, говорится в сообщении газеты.

https://ria.ru/20240209/arest-1926460112.html

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таиланд, бангкок, в мире, россия