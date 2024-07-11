Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде россиянина задержали за торговлю фальшивыми паспортами - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 11.07.2024 (обновлено: 16:04 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/tailand-1959018601.html
В Таиланде россиянина задержали за торговлю фальшивыми паспортами
В Таиланде россиянина задержали за торговлю фальшивыми паспортами - РИА Новости, 11.07.2024
В Таиланде россиянина задержали за торговлю фальшивыми паспортами
Россиянин задержан полицией Таиланда в Бангкоке по подозрению в нелегальной торговле на территории страны фальшивыми паспортами, в том числе паспортами США, в... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:01
2024-07-11T16:04
таиланд
бангкок
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098097_0:0:1150:647_1920x0_80_0_0_031fdeb0fc341dac762de8398c85dc33.jpg
БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Россиянин задержан полицией Таиланда в Бангкоке по подозрению в нелегальной торговле на территории страны фальшивыми паспортами, в том числе паспортами США, в составе созданной им преступной группы, сообщает в четверг газета Bangkok Post со ссылкой на иммиграционную полицию. Следственная группа, работающая по делу, выяснила, что преступники нанесли общий ущерб потерпевшим, продавая им фальшивые паспорта пятнадцати стран, на сумму более 820 тысяч долларов, говорится в сообщении. Один из паспортов США, проданных клиенту преступной группы, оказался в распоряжении следствия и был признан фальшивым при прохождении экспертизы, сообщает газета. Фальшивые паспорта поступали клиентам в Таиланд из Доминиканской Республики курьерской почтой FedEx, говорится в сообщении. Оплата за услуги "паспортистов", которые размещали рекламу интернете, а также зарегистрировали в Таиланде свою компанию, совершалась через интернет, сообщает издание. По мнению полиции, именно задержанный россиянин, который назван в газете Антоном Тышкевичем, был главой преступной группы. При задержании в квартире, в которой он жил в Бангкоке, были изъяты несколько смартфонов, два ноутбука, несколько книжек таиландских банков и иностранные кредитные карты, говорится в сообщении газеты.
https://ria.ru/20240209/arest-1926460112.html
таиланд
бангкок
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098097_0:0:864:647_1920x0_80_0_0_06e6979a55ee411a8c2c108b1513addc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таиланд, бангкок, в мире, россия
Таиланд, Бангкок, В мире, Россия
В Таиланде россиянина задержали за торговлю фальшивыми паспортами

Bangkok Post: россиянина задержали за торговлю фальшивыми паспортами

CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bsПолиция в Паттайе
Полиция в Паттайе - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bs
Полиция в Паттайе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Россиянин задержан полицией Таиланда в Бангкоке по подозрению в нелегальной торговле на территории страны фальшивыми паспортами, в том числе паспортами США, в составе созданной им преступной группы, сообщает в четверг газета Bangkok Post со ссылкой на иммиграционную полицию.
Следственная группа, работающая по делу, выяснила, что преступники нанесли общий ущерб потерпевшим, продавая им фальшивые паспорта пятнадцати стран, на сумму более 820 тысяч долларов, говорится в сообщении. Один из паспортов США, проданных клиенту преступной группы, оказался в распоряжении следствия и был признан фальшивым при прохождении экспертизы, сообщает газета. Фальшивые паспорта поступали клиентам в Таиланд из Доминиканской Республики курьерской почтой FedEx, говорится в сообщении. Оплата за услуги "паспортистов", которые размещали рекламу интернете, а также зарегистрировали в Таиланде свою компанию, совершалась через интернет, сообщает издание.
По мнению полиции, именно задержанный россиянин, который назван в газете Антоном Тышкевичем, был главой преступной группы. При задержании в квартире, в которой он жил в Бангкоке, были изъяты несколько смартфонов, два ноутбука, несколько книжек таиландских банков и иностранные кредитные карты, говорится в сообщении газеты.
Ват Пхра Тхат Дой Пхра Чан в провинции Лампанг - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
В Таиланде арестовали россиянина
9 февраля, 16:33
 
ТаиландБангкокВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала