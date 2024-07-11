https://ria.ru/20240711/svo-1958978294.html

Ганчев рассказал о харьковских селах, перешедших под контроль России

Ганчев рассказал о харьковских селах, перешедших под контроль России - РИА Новости, 11.07.2024

Ганчев рассказал о харьковских селах, перешедших под контроль России

Администрация Харьковской области контролирует 39 населенных пунктов на востоке региона, на севере под контроль перешли 13 населенных пунктов, сообщил глава... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:17

2024-07-11T14:17

2024-07-11T14:31

специальная военная операция на украине

харьковская область

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Администрация Харьковской области контролирует 39 населенных пунктов на востоке региона, на севере под контроль перешли 13 населенных пунктов, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "На купянском направлении установлен административный контроль военно-гражданской администрацией над 34 населенными пунктами, также вооруженные силы контролируют еще пять населенных пунктов. И на сегодняшний день 13 населенных пунктов Харьковской области на северной территории. Таким образом: 39 на востоке и 13 на севере территории Харьковской области", - сказал Ганчев журналистам.

https://ria.ru/20240705/tsb-1957488219.html

харьковская область

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2024

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харьковская область