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Ганчев рассказал о харьковских селах, перешедших под контроль России - РИА Новости, 11.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 11.07.2024 (обновлено: 14:31 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/svo-1958978294.html
Ганчев рассказал о харьковских селах, перешедших под контроль России
Ганчев рассказал о харьковских селах, перешедших под контроль России - РИА Новости, 11.07.2024
Ганчев рассказал о харьковских селах, перешедших под контроль России
Администрация Харьковской области контролирует 39 населенных пунктов на востоке региона, на севере под контроль перешли 13 населенных пунктов, сообщил глава... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:17
2024-07-11T14:31
специальная военная операция на украине
харьковская область
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Администрация Харьковской области контролирует 39 населенных пунктов на востоке региона, на севере под контроль перешли 13 населенных пунктов, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "На купянском направлении установлен административный контроль военно-гражданской администрацией над 34 населенными пунктами, также вооруженные силы контролируют еще пять населенных пунктов. И на сегодняшний день 13 населенных пунктов Харьковской области на северной территории. Таким образом: 39 на востоке и 13 на севере территории Харьковской области", - сказал Ганчев журналистам.
https://ria.ru/20240705/tsb-1957488219.html
харьковская область
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харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область
Ганчев рассказал о харьковских селах, перешедших под контроль России

Власти контролируют 52 населенных пункта на востоке и севере Харьковской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ раздает российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области
Военнослужащий ВС РФ раздает российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ раздает российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Администрация Харьковской области контролирует 39 населенных пунктов на востоке региона, на севере под контроль перешли 13 населенных пунктов, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«
"На купянском направлении установлен административный контроль военно-гражданской администрацией над 34 населенными пунктами, также вооруженные силы контролируют еще пять населенных пунктов. И на сегодняшний день 13 населенных пунктов Харьковской области на северной территории. Таким образом: 39 на востоке и 13 на севере территории Харьковской области", - сказал Ганчев журналистам.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
"Вышли на тропу войны". Россия переходит к жестким мерам
5 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская область
 
 
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