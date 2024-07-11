https://ria.ru/20240711/svo-1958977113.html

Российские военные закрепились на занятых рубежах в Харьковской области

Российские военные закрепились на занятых рубежах в Харьковской области - РИА Новости, 11.07.2024

Российские военные закрепились на занятых рубежах в Харьковской области

Российские военные закрепились на занятых ранее рубежах в Харьковской области, ежедневно отражают очень серьезные контратаки противника, сообщил глава... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:11

2024-07-11T14:11

2024-07-11T14:12

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российские военные закрепились на занятых ранее рубежах в Харьковской области, ежедневно отражают очень серьезные контратаки противника, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Я не могу комментировать действия военных в настоящее время, но я точно знаю, что наши бойцы закрепились на тех рубежах, где они находились уже в мае, и ежедневно перемалывают противника, отражая очень серьезные контратаки большими силами (противника - ред.), превосходящие в численности сейчас, в количестве боевой техники", - сказал он журналистам. По его словам, все стратегические задачи наши подразделения выполняют. "Противник несет большие потери и все их контратаки захлебываются практически в самом начале", - добавил Ганчев.

https://ria.ru/20240616/tekhnika-1953243955.html

https://ria.ru/20240708/zelenskiy-1958298583.html

харьковская область

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харьковская область, виталий ганчев