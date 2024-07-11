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Российские военные закрепились на занятых рубежах в Харьковской области - РИА Новости, 11.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:11 11.07.2024 (обновлено: 14:12 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/svo-1958977113.html
Российские военные закрепились на занятых рубежах в Харьковской области
Российские военные закрепились на занятых рубежах в Харьковской области - РИА Новости, 11.07.2024
Российские военные закрепились на занятых рубежах в Харьковской области
Российские военные закрепились на занятых ранее рубежах в Харьковской области, ежедневно отражают очень серьезные контратаки противника, сообщил глава... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:11
2024-07-11T14:12
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российские военные закрепились на занятых ранее рубежах в Харьковской области, ежедневно отражают очень серьезные контратаки противника, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Я не могу комментировать действия военных в настоящее время, но я точно знаю, что наши бойцы закрепились на тех рубежах, где они находились уже в мае, и ежедневно перемалывают противника, отражая очень серьезные контратаки большими силами (противника - ред.), превосходящие в численности сейчас, в количестве боевой техники", - сказал он журналистам. По его словам, все стратегические задачи наши подразделения выполняют. "Противник несет большие потери и все их контратаки захлебываются практически в самом начале", - добавил Ганчев.
https://ria.ru/20240616/tekhnika-1953243955.html
https://ria.ru/20240708/zelenskiy-1958298583.html
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харьковская область, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев
Российские военные закрепились на занятых рубежах в Харьковской области

Ганчев: российские военные закрепились на занятых рубежах в Харьковской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец МВД ЛНР
Боец МВД ЛНР - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец МВД ЛНР . Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российские военные закрепились на занятых ранее рубежах в Харьковской области, ежедневно отражают очень серьезные контратаки противника, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«
"Я не могу комментировать действия военных в настоящее время, но я точно знаю, что наши бойцы закрепились на тех рубежах, где они находились уже в мае, и ежедневно перемалывают противника, отражая очень серьезные контратаки большими силами (противника - ред.), превосходящие в численности сейчас, в количестве боевой техники", - сказал он журналистам.
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По его словам, все стратегические задачи наши подразделения выполняют.
«
"Противник несет большие потери и все их контратаки захлебываются практически в самом начале", - добавил Ганчев.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий Ганчев
 
 
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