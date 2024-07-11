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Группировка "Центр" отразила пять контратак

Группировка "Центр" отразила пять контратак - РИА Новости, 11.07.2024

Группировка "Центр" отразила пять контратак

Подразделения группировки войск "Центр" отразили пять атак штурмовых групп ВСУ, потери Украины составили до 335 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T13:26

2024-07-11T13:26

2024-07-11T13:38

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отразили пять атак штурмовых групп ВСУ, потери Украины составили до 335 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 31-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ, 109-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Прогресс, Розовка, Новгородское, Новоселовка Первая и Торецк ДНР."Отражены пять контратак штурмовых групп 31-й, 32-й и 47-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 335 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley производства США, два автомобиля, 152-мм гаубица "Мста-Б", 105-мм орудие М119 производства США, четыре 100-мм пушки МТ-12 "Рапира", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240711/minoborony-1958958199.html

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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, мт-12 "рапира", сша, в мире