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Группировка "Центр" отразила пять контратак - РИА Новости, 11.07.2024
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13:26 11.07.2024 (обновлено: 13:38 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/svo-1958958862.html
Группировка "Центр" отразила пять контратак
Группировка "Центр" отразила пять контратак - РИА Новости, 11.07.2024
Группировка "Центр" отразила пять контратак
Подразделения группировки войск "Центр" отразили пять атак штурмовых групп ВСУ, потери Украины составили до 335 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T13:26
2024-07-11T13:38
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отразили пять атак штурмовых групп ВСУ, потери Украины составили до 335 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 31-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ, 109-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Прогресс, Розовка, Новгородское, Новоселовка Первая и Торецк ДНР."Отражены пять контратак штурмовых групп 31-й, 32-й и 47-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 335 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley производства США, два автомобиля, 152-мм гаубица "Мста-Б", 105-мм орудие М119 производства США, четыре 100-мм пушки МТ-12 "Рапира", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - говорится в сообщении.
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, мт-12 "рапира", сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, МТ-12 "Рапира", США, В мире
Группировка "Центр" отразила пять контратак

МО: "Центр" отразил 5 контратак и уничтожил до 355 солдат ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отразили пять атак штурмовых групп ВСУ, потери Украины составили до 335 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 31-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ, 109-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Прогресс, Розовка, Новгородское, Новоселовка Первая и Торецк ДНР.
"Отражены пять контратак штурмовых групп 31-й, 32-й и 47-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 335 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley производства США, два автомобиля, 152-мм гаубица "Мста-Б", 105-мм орудие М119 производства США, четыре 100-мм пушки МТ-12 "Рапира", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМТ-12 "Рапира"СШАВ мире
 
 
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