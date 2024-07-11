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Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 11.07.2024
Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 700 военнослужащих и танк, сообщили в... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T13:26
2024-07-11T13:26
2024-07-11T13:34
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 700 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 72-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Курахово, Ильинка и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 700 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины "Козак", два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании, четыре 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, две гаубицы L-119 производства Великобритании.Кроме того, уничтожены боевая машина РСЗО БМ-21 "Град", две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав", две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю
Минобороны: подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю