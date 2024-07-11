https://ria.ru/20240711/svo-1958958765.html

Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю

Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 11.07.2024

Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю

Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 700 военнослужащих и танк, сообщили в... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T13:26

2024-07-11T13:26

2024-07-11T13:34

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 700 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 72-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Курахово, Ильинка и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 700 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины "Козак", два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании, четыре 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, две гаубицы L-119 производства Великобритании.Кроме того, уничтожены боевая машина РСЗО БМ-21 "Град", две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав", две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика