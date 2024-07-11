https://ria.ru/20240711/svo-1958958629.html

Группировка "Север" уничтожила до 355 солдат ВСУ

Группировка "Север" уничтожила до 355 солдат ВСУ - РИА Новости, 11.07.2024

Группировка "Север" уничтожила до 355 солдат ВСУ

Киев за сутки потерял до 355 своих военных в зоне действия подразделений российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T13:25

2024-07-11T13:25

2024-07-11T13:33

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956488581_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_9747f223529d5a6bbe6880f21961b3ba.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 355 своих военных в зоне действия подразделений российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" поражена живая сила и техника 115-й механизированной бригады ВСУ, 106-й, 117-й, 125-й бригад теробороны, 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Басовка, Новенькое, Веселовка Сумской области, Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 355 военнослужащих, танк и шесть пикапов", - говорится в сводке военного ведомства."В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152-мм гаубица Д-20, 152-мм гаубица "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм пушка МТ-12 "Рапира", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20240711/svo-1958959331.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины