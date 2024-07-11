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Группировка "Север" уничтожила до 355 солдат ВСУ - РИА Новости, 11.07.2024
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13:25 11.07.2024 (обновлено: 13:33 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/svo-1958958629.html
Группировка "Север" уничтожила до 355 солдат ВСУ
Группировка "Север" уничтожила до 355 солдат ВСУ - РИА Новости, 11.07.2024
Группировка "Север" уничтожила до 355 солдат ВСУ
Киев за сутки потерял до 355 своих военных в зоне действия подразделений российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T13:25
2024-07-11T13:33
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 355 своих военных в зоне действия подразделений российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" поражена живая сила и техника 115-й механизированной бригады ВСУ, 106-й, 117-й, 125-й бригад теробороны, 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Басовка, Новенькое, Веселовка Сумской области, Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 355 военнослужащих, танк и шесть пикапов", - говорится в сводке военного ведомства."В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152-мм гаубица Д-20, 152-мм гаубица "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм пушка МТ-12 "Рапира", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - отмечает МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Север" уничтожила до 355 солдат ВСУ

МО: бойцы "Севера" уничтожили до 355 солдат ВСУ, танк и 6 пикапов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 355 своих военных в зоне действия подразделений российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" поражена живая сила и техника 115-й механизированной бригады ВСУ, 106-й, 117-й, 125-й бригад теробороны, 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Басовка, Новенькое, Веселовка Сумской области, Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 355 военнослужащих, танк и шесть пикапов", - говорится в сводке военного ведомства.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152-мм гаубица Д-20, 152-мм гаубица "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм пушка МТ-12 "Рапира", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - отмечает МО РФ.
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