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Бывшего проректора по научной работе БФУ назначили врио ректора - РИА Новости, 11.07.2024
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10:23 11.07.2024 (обновлено: 14:08 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/sud-1958905459.html
Бывшего проректора по научной работе БФУ назначили врио ректора
Бывшего проректора по научной работе БФУ назначили врио ректора - РИА Новости, 11.07.2024
Бывшего проректора по научной работе БФУ назначили врио ректора
Временно исполняющим обязанности ректора Балтийского федерального университета им. И. Канта (БФУ) назначен проректор по научной работе вуза Максим Демин,... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T10:23
2024-07-11T14:08
калининград
балтийский федеральный университет
россия
политика
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Временно исполняющим обязанности ректора Балтийского федерального университета им. И. Канта (БФУ) назначен проректор по научной работе вуза Максим Демин, заявили РИА Новости в Минобрнауки РФ."Минобрнауки России подтверждает информацию о назначении врио ректора Балтийского федерального университета им. И. Канта Максима Викторовича Демина", - говорится в сообщении.Ранее СК РФ сообщил, что ректор БФУ Александр Федоров и его заместитель Елена Мялкина подозреваются в присвоении денег в особо крупном размере. По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 года они присвоили свыше 18 миллионов рублей.По версии следствия, Федоров издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, а проректор затем собирала эти деньги и передавала руководителю, заявили в прокуратуре.Министерство науки и высшего образования РФ, в свою очередь, окажет все необходимое содействие следственным органам.В пресс-службе вуза сообщили РИА Новости, что все подразделения и службы высшего учебного заведения работают в штатном режиме, на ходе приемной кампании происходящее не скажется.
https://ria.ru/20240220/rakova-1928567587.html
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калининград, балтийский федеральный университет, россия, политика
Калининград, Балтийский федеральный университет, Россия, Политика
Бывшего проректора по научной работе БФУ назначили врио ректора

Минобрнауки: врио ректора БФУ назначили бывшего проректора Демина

© Фото : Новости БФУ им. И. Канта/TelegramМаксим Демин
Максим Демин - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : Новости БФУ им. И. Канта/Telegram
Максим Демин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Временно исполняющим обязанности ректора Балтийского федерального университета им. И. Канта (БФУ) назначен проректор по научной работе вуза Максим Демин, заявили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
«
"Минобрнауки России подтверждает информацию о назначении врио ректора Балтийского федерального университета им. И. Канта Максима Викторовича Демина", - говорится в сообщении.
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Ранее СК РФ сообщил, что ректор БФУ Александр Федоров и его заместитель Елена Мялкина подозреваются в присвоении денег в особо крупном размере. По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 года они присвоили свыше 18 миллионов рублей.
По версии следствия, Федоров издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, а проректор затем собирала эти деньги и передавала руководителю, заявили в прокуратуре.
Министерство науки и высшего образования РФ, в свою очередь, окажет все необходимое содействие следственным органам.
В пресс-службе вуза сообщили РИА Новости, что все подразделения и службы высшего учебного заведения работают в штатном режиме, на ходе приемной кампании происходящее не скажется.
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