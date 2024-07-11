https://ria.ru/20240711/starliner-1958868048.html

НАСА и Boeing назвали крайний срок возвращения Starliner на Землю

НАСА и Boeing назвали крайний срок возвращения Starliner на Землю - РИА Новости, 11.07.2024

НАСА и Boeing назвали крайний срок возвращения Starliner на Землю

НАСА и компания Boeing сообщили, что рассматривают середину августа в качестве крайней возможной даты возвращения на Землю космического корабля Starliner,... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T01:25

2024-07-11T01:25

2024-07-11T01:25

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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. НАСА и компания Boeing сообщили, что рассматривают середину августа в качестве крайней возможной даты возвращения на Землю космического корабля Starliner, застрявшего на орбите из-за технических неполадок. Участники проекта заверили, что по-прежнему настроены вернуть Starliner, который пристыкован к Международной космической станции (МКС) и не рассматривают варианта отправки за его экипажем запасного корабля от конкурирующей SpaceХ. "Пересменка экипажа (МКС) 8 и экипажа 9 в середине августа – это своего рода крайний срок, когда мы сможем вернуть (астронавтов Starliner) Бутча (Уилмора) и Суни (Уильямс)", - сказал журналистам руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов НАСА Стив Стич. Он добавил, что, согласно предварительным расчетам, заряда батарей космического корабля должно хватить до этого времени. По данным СМИ, на Starliner фиксируются проблемы с частью маневровых двигателей и утечки гелия. Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль отправился в первый пилотируемый полет 5 июня. Спустя примерно 26 часов он прибыл на МКС, и, несмотря на технические неполадки, успешно к ней пристыковался. Изначально планировалось, что миссия Starliner на станции продолжится около недели. Вице-президент Boeing Марк Наппи заявил, что не видит причин отказываться от планов возвращения Starliner. "Мы планируем возвращать экипаж домой на Starliner, мы не видим причин это менять... Не было никаких разговоров со SpaceX о том, чтобы отправить еще один (космический корабль) Dragon за экипажем Starliner", - сказал он.

https://ria.ru/20240705/kosmonavty-1957535177.html

https://ria.ru/20240628/putin-1956076858.html

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