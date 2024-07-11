https://ria.ru/20240711/starliner-1958868048.html
НАСА и Boeing назвали крайний срок возвращения Starliner на Землю
НАСА и Boeing назвали крайний срок возвращения Starliner на Землю - РИА Новости, 11.07.2024
НАСА и Boeing назвали крайний срок возвращения Starliner на Землю
НАСА и компания Boeing сообщили, что рассматривают середину августа в качестве крайней возможной даты возвращения на Землю космического корабля Starliner,... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T01:25
2024-07-11T01:25
2024-07-11T01:25
космос - риа наука
земля
наса
spacex
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954675722_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f56d9792c691c4cdf56a26ce56059aa9.jpg
ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. НАСА и компания Boeing сообщили, что рассматривают середину августа в качестве крайней возможной даты возвращения на Землю космического корабля Starliner, застрявшего на орбите из-за технических неполадок. Участники проекта заверили, что по-прежнему настроены вернуть Starliner, который пристыкован к Международной космической станции (МКС) и не рассматривают варианта отправки за его экипажем запасного корабля от конкурирующей SpaceХ. "Пересменка экипажа (МКС) 8 и экипажа 9 в середине августа – это своего рода крайний срок, когда мы сможем вернуть (астронавтов Starliner) Бутча (Уилмора) и Суни (Уильямс)", - сказал журналистам руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов НАСА Стив Стич. Он добавил, что, согласно предварительным расчетам, заряда батарей космического корабля должно хватить до этого времени. По данным СМИ, на Starliner фиксируются проблемы с частью маневровых двигателей и утечки гелия. Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль отправился в первый пилотируемый полет 5 июня. Спустя примерно 26 часов он прибыл на МКС, и, несмотря на технические неполадки, успешно к ней пристыковался. Изначально планировалось, что миссия Starliner на станции продолжится около недели. Вице-президент Boeing Марк Наппи заявил, что не видит причин отказываться от планов возвращения Starliner. "Мы планируем возвращать экипаж домой на Starliner, мы не видим причин это менять... Не было никаких разговоров со SpaceX о том, чтобы отправить еще один (космический корабль) Dragon за экипажем Starliner", - сказал он.
https://ria.ru/20240705/kosmonavty-1957535177.html
https://ria.ru/20240628/putin-1956076858.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954675722_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dcc3841bf392e100aa299ff4f5d0d5c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, земля, наса, spacex, в мире
Космос - РИА Наука, Земля, НАСА, SpaceX, В мире
НАСА и Boeing назвали крайний срок возвращения Starliner на Землю
НАСА и Boeing заявили о сроке до середины августа для возвращения Starliner
ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. НАСА и компания Boeing сообщили, что рассматривают середину августа в качестве крайней возможной даты возвращения на Землю космического корабля Starliner, застрявшего на орбите из-за технических неполадок.
Участники проекта заверили, что по-прежнему настроены вернуть Starliner, который пристыкован к Международной космической станции (МКС) и не рассматривают варианта отправки за его экипажем запасного корабля от конкурирующей SpaceХ.
"Пересменка экипажа (МКС) 8 и экипажа 9 в середине августа – это своего рода крайний срок, когда мы сможем вернуть (астронавтов Starliner) Бутча (Уилмора) и Суни (Уильямс)", - сказал журналистам руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов НАСА Стив Стич.
Он добавил, что, согласно предварительным расчетам, заряда батарей космического корабля должно хватить до этого времени.
По данным СМИ, на Starliner фиксируются проблемы с частью маневровых двигателей и утечки гелия.
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль отправился в первый пилотируемый полет 5 июня. Спустя примерно 26 часов он прибыл на МКС, и, несмотря на технические неполадки, успешно к ней пристыковался. Изначально планировалось, что миссия Starliner на станции продолжится около недели.
Вице-президент Boeing Марк Наппи заявил, что не видит причин отказываться от планов возвращения Starliner. "Мы планируем возвращать экипаж домой на Starliner, мы не видим причин это менять... Не было никаких разговоров со SpaceX
о том, чтобы отправить еще один (космический корабль) Dragon за экипажем Starliner", - сказал он.