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Лавров и Блинкен не встретятся в Нью-Йорке, заявил Рябков

Лавров и Блинкен не встретятся в Нью-Йорке, заявил Рябков - РИА Новости, 11.07.2024

Лавров и Блинкен не встретятся в Нью-Йорке, заявил Рябков

США не просили об организации встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена во время визита российского министра в Нью-Йорк на мероприятия... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T10:45

2024-07-11T10:45

2024-07-11T10:45

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. США не просили об организации встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена во время визита российского министра в Нью-Йорк на мероприятия по линии ООН, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Нет, конечно. Не думаю, что это имеет какую-то актуальность. У нас нет вопросов, которые мы могли перед ними поставить. Все сигналы, необходимые в той или иной ситуации, доводятся по имеющимся каналам. Что касается подхода с их стороны, он нам тоже понятен. Видимо, мы будем в этой реальности долгое время находиться без каких-либо изменений", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, запрашивали ли США встречу с Лавровым. В российском МИД ранее анонсировали, что Лавров 16 и 17 июля примет участие в дебатах в Совбезе ООН по многостороннему сотрудничеству и по вопросу Ближнего Востока.

https://ria.ru/20240709/lavrov-1958616636.html

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