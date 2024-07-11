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Лавров и Блинкен не встретятся в Нью-Йорке, заявил Рябков - РИА Новости, 11.07.2024
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10:45 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/ssha-1958910135.html
Лавров и Блинкен не встретятся в Нью-Йорке, заявил Рябков
Лавров и Блинкен не встретятся в Нью-Йорке, заявил Рябков - РИА Новости, 11.07.2024
Лавров и Блинкен не встретятся в Нью-Йорке, заявил Рябков
США не просили об организации встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена во время визита российского министра в Нью-Йорк на мероприятия... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T10:45
2024-07-11T10:45
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. США не просили об организации встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена во время визита российского министра в Нью-Йорк на мероприятия по линии ООН, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Нет, конечно. Не думаю, что это имеет какую-то актуальность. У нас нет вопросов, которые мы могли перед ними поставить. Все сигналы, необходимые в той или иной ситуации, доводятся по имеющимся каналам. Что касается подхода с их стороны, он нам тоже понятен. Видимо, мы будем в этой реальности долгое время находиться без каких-либо изменений", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, запрашивали ли США встречу с Лавровым. В российском МИД ранее анонсировали, что Лавров 16 и 17 июля примет участие в дебатах в Совбезе ООН по многостороннему сотрудничеству и по вопросу Ближнего Востока.
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в мире, сша, россия, нью-йорк (город), сергей лавров, сергей рябков, энтони блинкен, оон, политика
В мире, США, Россия, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Сергей Рябков, Энтони Блинкен, ООН, Политика
Лавров и Блинкен не встретятся в Нью-Йорке, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: США не просили об организации встречи Лаврова и Блинкена

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. США не просили об организации встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена во время визита российского министра в Нью-Йорк на мероприятия по линии ООН, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нет, конечно. Не думаю, что это имеет какую-то актуальность. У нас нет вопросов, которые мы могли перед ними поставить. Все сигналы, необходимые в той или иной ситуации, доводятся по имеющимся каналам. Что касается подхода с их стороны, он нам тоже понятен. Видимо, мы будем в этой реальности долгое время находиться без каких-либо изменений", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, запрашивали ли США встречу с Лавровым.
В российском МИД ранее анонсировали, что Лавров 16 и 17 июля примет участие в дебатах в Совбезе ООН по многостороннему сотрудничеству и по вопросу Ближнего Востока.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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9 июля, 20:36
 
В миреСШАРоссияНью-Йорк (город)Сергей ЛавровСергей РябковЭнтони БлинкенООНПолитика
 
 
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