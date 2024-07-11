https://ria.ru/20240711/sputnik-1958902044.html
Самарские ученые создали наноспутник с самым острым в России "зрением"
Самарские ученые создали наноспутник с самым острым в России "зрением" - РИА Новости, 11.07.2024
Самарские ученые создали наноспутник с самым острым в России "зрением"
Самарский университет имени Королева вместе с частной космической компанией "Спутникс" создали наноспутник с самым острым в России гиперспектральным "зрением",... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T10:02
2024-07-11T10:02
2024-07-11T14:13
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"спутникс"
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навигатор абитуриента
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наука
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САМАРА, 11 июл - РИА Новости. Самарский университет имени Королева вместе с частной космической компанией "Спутникс" создали наноспутник с самым острым в России гиперспектральным "зрением", которое позволит более эффективно вести экологический мониторинг за состоянием Земли, сообщили журналистам в пресс-службе Самарского университета. "Ученые нашего университета разработали и собрали компактный гиперспектрометр с высоким показателем пространственного разрешения - всего 7 метров на пиксель. Это можно по праву назвать рекордным показателем для такого компактного прибора и это примерно в десятки раз выше аналогичного показателя первого отечественного гиперспектрометра для наноспутников, который ранее также был разработан у нас в университете и успешно прошел испытания в космосе", - сообщил профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета, доктор физико-математических наук Роман Скиданов. Наноспутник уже прошел стендовые испытания в лаборатории "Спутникс" и готов к работе на орбите. Аппарат планируется запустить в космос в конце текущего года. Предполагается, что на основе данных, полученных с наноспутника, в Самарском университете будут обучать команды российских школьников основам анализа и обработки гиперспектральных изображений. По словам Скиданова, новый гиперспектрометр позволит получать более точные данные об объектах на поверхности Земли - например, более качественно следить за состояние сельхозпосевов. Кроме того, с помощью аппарата можно будет эффективнее вести экологический мониторинг и отслеживать возникновение лесных пожаров. "Нам интересен данный проект не только с точки зрения поддержки развития аэрокосмического образования, но и в плане самой перспективы создания космического аппарата с новой гиперспектральной съемочной системой … Это может открыть новые возможности для развития сферы частного космоса, в чем мы сами заинтересованы в первую очередь как лидеры этого рынка", - отметил гендиректор "Спутникс" Владислав Иваненко.
https://ria.ru/20240530/minobrnauki-1949326328.html
https://ria.ru/20240129/nauka-1923595500.html
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россия, "спутникс", самарский университет, навигатор абитуриента, университетская наука, наука
Россия, "Спутникс", Самарский университет, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Наука
Самарские ученые создали наноспутник с самым острым в России "зрением"
В Самаре создали наноспутник с самым острым в России гиперспектральным "зрением"
САМАРА, 11 июл - РИА Новости. Самарский университет имени Королева вместе с частной космической компанией "Спутникс" создали наноспутник с самым острым в России гиперспектральным "зрением", которое позволит более эффективно вести экологический мониторинг за состоянием Земли, сообщили журналистам в пресс-службе Самарского университета.
«
"Ученые нашего университета разработали и собрали компактный гиперспектрометр с высоким показателем пространственного разрешения - всего 7 метров на пиксель. Это можно по праву назвать рекордным показателем для такого компактного прибора и это примерно в десятки раз выше аналогичного показателя первого отечественного гиперспектрометра для наноспутников, который ранее также был разработан у нас в университете и успешно прошел испытания в космосе", - сообщил профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета, доктор физико-математических наук Роман Скиданов.
Наноспутник уже прошел стендовые испытания в лаборатории "Спутникс" и готов к работе на орбите. Аппарат планируется запустить в космос в конце текущего года. Предполагается, что на основе данных, полученных с наноспутника, в Самарском университете будут обучать команды российских школьников основам анализа и обработки гиперспектральных изображений.
По словам Скиданова, новый гиперспектрометр позволит получать более точные данные об объектах на поверхности Земли - например, более качественно следить за состояние сельхозпосевов. Кроме того, с помощью аппарата можно будет эффективнее вести экологический мониторинг и отслеживать возникновение лесных пожаров.
«
"Нам интересен данный проект не только с точки зрения поддержки развития аэрокосмического образования, но и в плане самой перспективы создания космического аппарата с новой гиперспектральной съемочной системой … Это может открыть новые возможности для развития сферы частного космоса, в чем мы сами заинтересованы в первую очередь как лидеры этого рынка", - отметил гендиректор "Спутникс" Владислав Иваненко.