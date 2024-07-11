https://ria.ru/20240711/sputnik-1958902044.html

Самарские ученые создали наноспутник с самым острым в России "зрением"

Самарские ученые создали наноспутник с самым острым в России "зрением" - РИА Новости, 11.07.2024

Самарские ученые создали наноспутник с самым острым в России "зрением"

Самарский университет имени Королева вместе с частной космической компанией "Спутникс" создали наноспутник с самым острым в России гиперспектральным "зрением",... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T10:02

2024-07-11T10:02

2024-07-11T14:13

россия

"спутникс"

самарский университет

навигатор абитуриента

университетская наука

наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958976855_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4004c83dceef7da256467c21dd96be66.jpg

САМАРА, 11 июл - РИА Новости. Самарский университет имени Королева вместе с частной космической компанией "Спутникс" создали наноспутник с самым острым в России гиперспектральным "зрением", которое позволит более эффективно вести экологический мониторинг за состоянием Земли, сообщили журналистам в пресс-службе Самарского университета. "Ученые нашего университета разработали и собрали компактный гиперспектрометр с высоким показателем пространственного разрешения - всего 7 метров на пиксель. Это можно по праву назвать рекордным показателем для такого компактного прибора и это примерно в десятки раз выше аналогичного показателя первого отечественного гиперспектрометра для наноспутников, который ранее также был разработан у нас в университете и успешно прошел испытания в космосе",​ - сообщил профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета, доктор физико-математических наук Роман Скиданов. Наноспутник уже прошел стендовые испытания в лаборатории "Спутникс" и готов к работе на орбите.​ Аппарат планируется запустить в космос в конце текущего года.​ Предполагается, что на основе данных, полученных с наноспутника, в Самарском университете будут обучать команды российских школьников основам анализа и обработки гиперспектральных изображений.​ По словам Скиданова, новый гиперспектрометр позволит получать более точные данные об объектах на поверхности Земли - например, более качественно следить за состояние сельхозпосевов. Кроме того, с помощью аппарата можно будет эффективнее вести экологический мониторинг и отслеживать возникновение лесных пожаров. "Нам интересен данный проект не только с точки зрения поддержки развития аэрокосмического образования, но и в плане самой перспективы создания космического аппарата с новой гиперспектральной съемочной системой … Это может открыть новые возможности для развития сферы частного космоса, в чем мы сами заинтересованы в первую очередь как лидеры этого рынка", - отметил гендиректор "Спутникс" Владислав Иваненко.​

https://ria.ru/20240530/minobrnauki-1949326328.html

https://ria.ru/20240129/nauka-1923595500.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, "спутникс", самарский университет, навигатор абитуриента, университетская наука, наука