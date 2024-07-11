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Ведущего ABC News пригрозили снять с эфира после слов о Байдене, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024
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12:37 11.07.2024 (обновлено: 13:36 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/smi-1958943047.html
Ведущего ABC News пригрозили снять с эфира после слов о Байдене, пишут СМИ
Ведущего ABC News пригрозили снять с эфира после слов о Байдене, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024
Ведущего ABC News пригрозили снять с эфира после слов о Байдене, пишут СМИ
Руководство американского телеканала ABC News сделало выговор ведущему Джорджу Стефанопулосу и пригрозило отстранить его от эфира за комментарии о способности... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:37
2024-07-11T13:36
в мире
сша
нью-йорк (город)
висконсин
дональд трамп
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Руководство американского телеканала ABC News сделало выговор ведущему Джорджу Стефанопулосу и пригрозило отстранить его от эфира за комментарии о способности Джо Байдена справиться с еще одним президентским сроком, пишет портал Radar Online. Поводом для выговора стало видео, опубликованное порталом TMZ. В нем Стефанопулос, взявший интервью у Байдена после его провала на дебатах, заявил прохожему в Нью-Йорке, что, по его мнению, американский лидер не сможет проработать еще один срок. Позже телеведущий попытался оправдаться, признав, что ему не стоило отвечать на вопрос прохожего. Сам телеканал подчеркнул, что Стефанопулос выражал собственное мнение, которое не представляет позицию ABC News. По информации Radar Online, после появления видеозаписи глава одела новостей ABC News Дебра О'Коннелл вызвала Стефанопулоса на экстренную встречу. Перед этим она побеседовала с лучшими советниками и консультантами по связям с общественностью. &quot;Руководитель ABC News сделала Джорджу Стефанопулосу строгое предупреждение &lt;...&gt; и даже пригрозила ему снятием с эфира, если он не извинится&quot;, — утверждает портал.Как рассказал Radar Online источник в ABC, это был полноценный кризис с далеко идущими последствиями."Она (О'Коннелл. — Прим. ред.) была в ярости от того, что кто-то с таким опытом и статусом, как Джордж, поставил под угрозу беспристрастность отдела новостей", — добавил собеседник издания.В последнем интервью ABC News Байден выразил уверенность, что лидеры Демпартии в конгрессе не будут просить его выйти из предвыборной гонки, и заявил, что сам он откажется от переизбрания, только если ему прикажет "Господь всемогущий". На этом фоне ведущий радиостанции Civic Media в штате Висконсин Эрл Инграм и его коллега из Пенсильвании рассказали, что перед интервью с главой государства им давали подготовленный список вопросов. В предвыборном штабе Байдена пообещали, что больше так делать не будут.Первые дебаты претендентов на пост президента США — Дональда Трампа и Джо Байдена — прошли 28 июня в Атланте. Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий глава государства выступил на них крайне неудачно. Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулировал мысль, а по завершении спустился со сцены при помощи жены Джилл.Теперь политики и журналисты говорят о том, что Демократическая партия может отказаться от Байдена и выставить другого кандидата. Теоретически такая возможность появится на съезде в августе. На практике вывести из гонки победившего на праймериз политика тяжело, только если он сам не откажется от участия.Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября.
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в мире, сша, нью-йорк (город), висконсин, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Нью-Йорк (город), Висконсин, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Ведущего ABC News пригрозили снять с эфира после слов о Байдене, пишут СМИ

Radar Online: руководство ABC News сделало выговор ведущему Стефанопулосу

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Руководство американского телеканала ABC News сделало выговор ведущему Джорджу Стефанопулосу и пригрозило отстранить его от эфира за комментарии о способности Джо Байдена справиться с еще одним президентским сроком, пишет портал Radar Online.
Поводом для выговора стало видео, опубликованное порталом TMZ. В нем Стефанопулос, взявший интервью у Байдена после его провала на дебатах, заявил прохожему в Нью-Йорке, что, по его мнению, американский лидер не сможет проработать еще один срок. Позже телеведущий попытался оправдаться, признав, что ему не стоило отвечать на вопрос прохожего. Сам телеканал подчеркнул, что Стефанопулос выражал собственное мнение, которое не представляет позицию ABC News.
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По информации Radar Online, после появления видеозаписи глава одела новостей ABC News Дебра О'Коннелл вызвала Стефанопулоса на экстренную встречу. Перед этим она побеседовала с лучшими советниками и консультантами по связям с общественностью.
«

"Руководитель ABC News сделала Джорджу Стефанопулосу строгое предупреждение <...> и даже пригрозила ему снятием с эфира, если он не извинится", — утверждает портал.

Как рассказал Radar Online источник в ABC, это был полноценный кризис с далеко идущими последствиями.
"Она (О'Коннелл. — Прим. ред.) была в ярости от того, что кто-то с таким опытом и статусом, как Джордж, поставил под угрозу беспристрастность отдела новостей", — добавил собеседник издания.
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В последнем интервью ABC News Байден выразил уверенность, что лидеры Демпартии в конгрессе не будут просить его выйти из предвыборной гонки, и заявил, что сам он откажется от переизбрания, только если ему прикажет "Господь всемогущий".
На этом фоне ведущий радиостанции Civic Media в штате Висконсин Эрл Инграм и его коллега из Пенсильвании рассказали, что перед интервью с главой государства им давали подготовленный список вопросов. В предвыборном штабе Байдена пообещали, что больше так делать не будут.
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Теперь политики и журналисты говорят о том, что Демократическая партия может отказаться от Байдена и выставить другого кандидата. Теоретически такая возможность появится на съезде в августе. На практике вывести из гонки победившего на праймериз политика тяжело, только если он сам не откажется от участия.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября.
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