https://ria.ru/20240711/sizo-1958952256.html

Участник захвата заложников в СИЗО признал вину в подготовке теракта

Участник захвата заложников в СИЗО признал вину в подготовке теракта - РИА Новости, 11.07.2024

Участник захвата заложников в СИЗО признал вину в подготовке теракта

Один из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниил Камнев признал вину по уголовному делу о подготовке теракта в Кисловодске Ставропольского края,... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T13:04

2024-07-11T13:04

2024-07-11T13:05

происшествия

россия

ростов-на-дону

следственный комитет россии (ск рф)

захват заложников в ростовском сизо

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл - РИА Новости. Один из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниил Камнев признал вину по уголовному делу о подготовке теракта в Кисловодске Ставропольского края, передает корреспондент РИА Новости из зала Южного окружного военного суда. В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, один из них - Даниил Камнев - выжил. Сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. СК возбудил уголовное дело. Помимо этого, с августа прошлого года в Южном окружном военном суде слушается уголовное дело в отношении шести человек, в том числе Камнева. По данным суда, Камнев обвиняется по статьям об участии в деятельности экстремистской организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, приготовлении к теракту, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, а также финансировании терроризма. В четверг состоялось очередное заседание по уголовному делу. Камнев принял в нем участие посредством видеосвязи с СИЗО-2 Таганрога. "Да", - ответил Камнев на вопрос о том, признает ли он свою вину в полном объеме. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, в сентябре 2020 году Камнев присоединился к ячейке экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*. В марте 2021 года он вместе со своей гражданской женой решили взорвать здание ОМВД России по Кисловодску, для чего изготовили два СВУ, считает следствие. Осуществить задуманное они не успели, так как их задержали силовики. Кроме того, Камнев перевел 1 тысячу рублей члену международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, действующей в Сирии и Ираке, добавил источник.* Запрещенные в России террористические организации.

https://ria.ru/20240710/dagestan-1958651018.html

https://ria.ru/20240624/dagestan-1955128682.html

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происшествия, россия, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в ростовском сизо