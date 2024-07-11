https://ria.ru/20240711/shos-1958930078.html

Странам ШОС нужно создать объединенную разведку, считает аналитик

Странам ШОС нужно создать объединенную разведку, считает аналитик - РИА Новости, 11.07.2024

Странам ШОС нужно создать объединенную разведку, считает аналитик

Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо создать объединенный разведывательный комитет и сформировать военный комитет на фоне возможного... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T11:56

2024-07-11T11:56

2024-07-11T11:56

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вашингтон (штат)

россия

игорь коротченко

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безопасность

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо создать объединенный разведывательный комитет и сформировать военный комитет на фоне возможного создания "восточного НАТО" в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил РИА Новости известный российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. В принятой на проходящем в Вашингтоне саммите НАТО декларации заявлено о том, что Китай "бросает вызов евроатлантической безопасности", поэтому альянс намерен развивать партнерство с противниками Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. "Сегодня резко актуализируется необходимость новых форматов деятельности Шанхайской организации сотрудничества. В первую очередь речь идет о создании объединенного разведывательного комитета ШОС, который сможет в реальном масштабе времени анализировать глобальные мировые процессы через призму рисков и угроз национальной безопасности стран-участниц этой организации, наладит механизм взаимного обмена разведывательной информацией, будет готовить рекомендации по совместному противодействию угрозам и вызовам, расширит профильное сотрудничество по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом", - сказал Коротченко.Он подчеркнул, что "отдельно следует рассмотреть вопрос о формировании военного комитета ШОС с созданием на первом этапе подчиненного ему объединенного киберкомандования с функционалом противодействия угрозам в информационном пространстве стран-участниц организации и срыва попыток использовать интернет и социальные сети для разжигания "цветных революций", инспирированных Западом". "Ускоренное разрушение однополярного мира ставит перед ШОС и ряд других актуальных задач по обеспечению общеевразийской безопасности, таких как создание общего противоракетного щита. Важнейшим элементом такого щита могла бы объединенная система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) на базе существующих национальных СПРН России, Китая и Индии" - сказал Коротченко. По его словам, подобные меры связаны с возможностью выхода НАТО за пределы зоны своей ответственности и заявлениями о глобальной миссии в качестве "мирового жандарма". "В перспективе речь может идти о создании полноценного "восточного НАТО", которое, наряду с блоком AUKUS, будет способно вести широкомасштабные боевые действия против КНР и поддерживать режим военно-морской блокады как элемента возможных антикитайских экономических санкций Запада с целью прервать режим свободного судоходства и создать критические проблемы для Пекина. С такой же ситуацией может столкнуться абсолютно любая страна, проводящая суверенную внешнюю и внутреннюю политику", - заключил Коротченко.

https://ria.ru/20240426/shoygu-1942447369.html

https://ria.ru/20240704/shos-1957400749.html

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китай, вашингтон (штат), россия, игорь коротченко, шос, нато, безопасность, в мире