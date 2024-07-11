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Странам ШОС нужно создать объединенную разведку, считает аналитик - РИА Новости, 11.07.2024
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11:56 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/shos-1958930078.html
Странам ШОС нужно создать объединенную разведку, считает аналитик
Странам ШОС нужно создать объединенную разведку, считает аналитик - РИА Новости, 11.07.2024
Странам ШОС нужно создать объединенную разведку, считает аналитик
Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо создать объединенный разведывательный комитет и сформировать военный комитет на фоне возможного... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T11:56
2024-07-11T11:56
китай
вашингтон (штат)
россия
игорь коротченко
шос
нато
безопасность
в мире
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо создать объединенный разведывательный комитет и сформировать военный комитет на фоне возможного создания "восточного НАТО" в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил РИА Новости известный российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. В принятой на проходящем в Вашингтоне саммите НАТО декларации заявлено о том, что Китай "бросает вызов евроатлантической безопасности", поэтому альянс намерен развивать партнерство с противниками Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. &quot;Сегодня резко актуализируется необходимость новых форматов деятельности Шанхайской организации сотрудничества. В первую очередь речь идет о создании объединенного разведывательного комитета ШОС, который сможет в реальном масштабе времени анализировать глобальные мировые процессы через призму рисков и угроз национальной безопасности стран-участниц этой организации, наладит механизм взаимного обмена разведывательной информацией, будет готовить рекомендации по совместному противодействию угрозам и вызовам, расширит профильное сотрудничество по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом&quot;, - сказал Коротченко.Он подчеркнул, что "отдельно следует рассмотреть вопрос о формировании военного комитета ШОС с созданием на первом этапе подчиненного ему объединенного киберкомандования с функционалом противодействия угрозам в информационном пространстве стран-участниц организации и срыва попыток использовать интернет и социальные сети для разжигания "цветных революций", инспирированных Западом". "Ускоренное разрушение однополярного мира ставит перед ШОС и ряд других актуальных задач по обеспечению общеевразийской безопасности, таких как создание общего противоракетного щита. Важнейшим элементом такого щита могла бы объединенная система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) на базе существующих национальных СПРН России, Китая и Индии" - сказал Коротченко. По его словам, подобные меры связаны с возможностью выхода НАТО за пределы зоны своей ответственности и заявлениями о глобальной миссии в качестве "мирового жандарма". "В перспективе речь может идти о создании полноценного "восточного НАТО", которое, наряду с блоком AUKUS, будет способно вести широкомасштабные боевые действия против КНР и поддерживать режим военно-морской блокады как элемента возможных антикитайских экономических санкций Запада с целью прервать режим свободного судоходства и создать критические проблемы для Пекина. С такой же ситуацией может столкнуться абсолютно любая страна, проводящая суверенную внешнюю и внутреннюю политику", - заключил Коротченко.
https://ria.ru/20240426/shoygu-1942447369.html
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китай, вашингтон (штат), россия, игорь коротченко, шос, нато, безопасность, в мире
Китай, Вашингтон (штат), Россия, Игорь Коротченко, ШОС, НАТО, Безопасность, В мире
Странам ШОС нужно создать объединенную разведку, считает аналитик

Коротченко: ШОС необходимо создать объединенный разведывательный комитет

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРазведчики ЧВК "Вагнер" производят разведку местности на линии боевого соприкосновения
Разведчики ЧВК Вагнер производят разведку местности на линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Разведчики ЧВК "Вагнер" производят разведку местности на линии боевого соприкосновения. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо создать объединенный разведывательный комитет и сформировать военный комитет на фоне возможного создания "восточного НАТО" в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил РИА Новости известный российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
В принятой на проходящем в Вашингтоне саммите НАТО декларации заявлено о том, что Китай "бросает вызов евроатлантической безопасности", поэтому альянс намерен развивать партнерство с противниками Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
«

"Сегодня резко актуализируется необходимость новых форматов деятельности Шанхайской организации сотрудничества. В первую очередь речь идет о создании объединенного разведывательного комитета ШОС, который сможет в реальном масштабе времени анализировать глобальные мировые процессы через призму рисков и угроз национальной безопасности стран-участниц этой организации, наладит механизм взаимного обмена разведывательной информацией, будет готовить рекомендации по совместному противодействию угрозам и вызовам, расширит профильное сотрудничество по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом", - сказал Коротченко.

Он подчеркнул, что "отдельно следует рассмотреть вопрос о формировании военного комитета ШОС с созданием на первом этапе подчиненного ему объединенного киберкомандования с функционалом противодействия угрозам в информационном пространстве стран-участниц организации и срыва попыток использовать интернет и социальные сети для разжигания "цветных революций", инспирированных Западом".
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"Ускоренное разрушение однополярного мира ставит перед ШОС и ряд других актуальных задач по обеспечению общеевразийской безопасности, таких как создание общего противоракетного щита. Важнейшим элементом такого щита могла бы объединенная система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) на базе существующих национальных СПРН России, Китая и Индии" - сказал Коротченко.
По его словам, подобные меры связаны с возможностью выхода НАТО за пределы зоны своей ответственности и заявлениями о глобальной миссии в качестве "мирового жандарма".
"В перспективе речь может идти о создании полноценного "восточного НАТО", которое, наряду с блоком AUKUS, будет способно вести широкомасштабные боевые действия против КНР и поддерживать режим военно-морской блокады как элемента возможных антикитайских экономических санкций Запада с целью прервать режим свободного судоходства и создать критические проблемы для Пекина. С такой же ситуацией может столкнуться абсолютно любая страна, проводящая суверенную внешнюю и внутреннюю политику", - заключил Коротченко.
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КитайВашингтон (штат)РоссияИгорь КоротченкоШОСНАТОБезопасностьВ мире
 
 
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