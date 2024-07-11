https://ria.ru/20240711/sholts-1959050543.html
Шольц подтвердил планы совместной разработки высокоточного оружия в Европе
Шольц подтвердил планы совместной разработки высокоточного оружия в Европе - РИА Новости, 11.07.2024
Шольц подтвердил планы совместной разработки высокоточного оружия в Европе
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в четверг о наличии планов совместной разработки высокоточного оружия с Великобританией и Францией. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:37
2024-07-11T17:37
2024-07-11T17:37
в мире
германия
франция
великобритания
олаф шольц
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848205330_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e7c672ebc023bbc220a14e1c3babc561.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в четверг о наличии планов совместной разработки высокоточного оружия с Великобританией и Францией. "Я говорил на Мюнхенской конференции по безопасности, что нам нужно нечто вроде высокоточного оружия, глядя на увеличение численности вооружений, размещаемых Россией в Европе. Необходимо, чтобы мы сделали нечто такое: это отражено и в стратегии безопасности правительства Германии, и в наших будущих соглашениях - например, с Великобританией и Францией о развитии наших собственных высокоточных систем вооружения", - сказал Шольц на пресс-конференции на саммите НАТО в Вашингтоне. Трансляцию вел государственный канал Phoenix. Ранее в четверг немецкое издание FAZ сообщило, что Германия, Франция, Италия и Польша хотят разработать крылатые ракеты с дальностью свыше 1000 километров.
https://ria.ru/20240711/germaniya-1959046248.html
германия
франция
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848205330_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a8e51f9004b09bd5136754138fa132b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, франция, великобритания, олаф шольц, нато
В мире, Германия, Франция, Великобритания, Олаф Шольц, НАТО
Шольц подтвердил планы совместной разработки высокоточного оружия в Европе
Шольц заявил о планах разработки высокоточного оружия с Британией и Францией