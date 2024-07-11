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Шольц подтвердил планы совместной разработки высокоточного оружия в Европе - РИА Новости, 11.07.2024
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17:37 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/sholts-1959050543.html
Шольц подтвердил планы совместной разработки высокоточного оружия в Европе
Шольц подтвердил планы совместной разработки высокоточного оружия в Европе - РИА Новости, 11.07.2024
Шольц подтвердил планы совместной разработки высокоточного оружия в Европе
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в четверг о наличии планов совместной разработки высокоточного оружия с Великобританией и Францией. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:37
2024-07-11T17:37
в мире
германия
франция
великобритания
олаф шольц
нато
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в четверг о наличии планов совместной разработки высокоточного оружия с Великобританией и Францией. "Я говорил на Мюнхенской конференции по безопасности, что нам нужно нечто вроде высокоточного оружия, глядя на увеличение численности вооружений, размещаемых Россией в Европе. Необходимо, чтобы мы сделали нечто такое: это отражено и в стратегии безопасности правительства Германии, и в наших будущих соглашениях - например, с Великобританией и Францией о развитии наших собственных высокоточных систем вооружения", - сказал Шольц на пресс-конференции на саммите НАТО в Вашингтоне. Трансляцию вел государственный канал Phoenix. Ранее в четверг немецкое издание FAZ сообщило, что Германия, Франция, Италия и Польша хотят разработать крылатые ракеты с дальностью свыше 1000 километров.
https://ria.ru/20240711/germaniya-1959046248.html
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в мире, германия, франция, великобритания, олаф шольц, нато
В мире, Германия, Франция, Великобритания, Олаф Шольц, НАТО
Шольц подтвердил планы совместной разработки высокоточного оружия в Европе

Шольц заявил о планах разработки высокоточного оружия с Британией и Францией

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в четверг о наличии планов совместной разработки высокоточного оружия с Великобританией и Францией.
"Я говорил на Мюнхенской конференции по безопасности, что нам нужно нечто вроде высокоточного оружия, глядя на увеличение численности вооружений, размещаемых Россией в Европе. Необходимо, чтобы мы сделали нечто такое: это отражено и в стратегии безопасности правительства Германии, и в наших будущих соглашениях - например, с Великобританией и Францией о развитии наших собственных высокоточных систем вооружения", - сказал Шольц на пресс-конференции на саммите НАТО в Вашингтоне. Трансляцию вел государственный канал Phoenix.
Ранее в четверг немецкое издание FAZ сообщило, что Германия, Франция, Италия и Польша хотят разработать крылатые ракеты с дальностью свыше 1000 километров.
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