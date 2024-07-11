https://ria.ru/20240711/sholts-1959050543.html

Шольц подтвердил планы совместной разработки высокоточного оружия в Европе

Шольц подтвердил планы совместной разработки высокоточного оружия в Европе - РИА Новости, 11.07.2024

Шольц подтвердил планы совместной разработки высокоточного оружия в Европе

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в четверг о наличии планов совместной разработки высокоточного оружия с Великобританией и Францией. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T17:37

2024-07-11T17:37

2024-07-11T17:37

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в четверг о наличии планов совместной разработки высокоточного оружия с Великобританией и Францией. "Я говорил на Мюнхенской конференции по безопасности, что нам нужно нечто вроде высокоточного оружия, глядя на увеличение численности вооружений, размещаемых Россией в Европе. Необходимо, чтобы мы сделали нечто такое: это отражено и в стратегии безопасности правительства Германии, и в наших будущих соглашениях - например, с Великобританией и Францией о развитии наших собственных высокоточных систем вооружения", - сказал Шольц на пресс-конференции на саммите НАТО в Вашингтоне. Трансляцию вел государственный канал Phoenix. Ранее в четверг немецкое издание FAZ сообщило, что Германия, Франция, Италия и Польша хотят разработать крылатые ракеты с дальностью свыше 1000 километров.

https://ria.ru/20240711/germaniya-1959046248.html

германия

франция

великобритания

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