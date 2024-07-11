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Глава отделения "Ночных волков" в Швейцарии получил российское гражданство - РИА Новости, 11.07.2024
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16:16 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/sheffler--1959024369.html
Глава отделения "Ночных волков" в Швейцарии получил российское гражданство
Глава отделения "Ночных волков" в Швейцарии получил российское гражданство - РИА Новости, 11.07.2024
Глава отделения "Ночных волков" в Швейцарии получил российское гражданство
Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ главы отделения байкерского клуба "Ночные Волки" в Швейцарии Рольфа Шэффлера. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:16
2024-07-11T16:16
швейцария
россия
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ главы отделения байкерского клуба "Ночные Волки" в Швейцарии Рольфа Шэффлера. Документ опубликован на портале правовой информации. "В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: ... Шэффлер Рольф Роладн, родившийся 8 июня 1960 г. в Швейцарии", - говорится в документе. Шэффлер имеет медаль легендарной 21-й Бригады особого назначения войск Росгвардии "За содействие 21 БрОН".
https://ria.ru/20240711/putin-1958996168.html
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швейцария, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Швейцария, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
Глава отделения "Ночных волков" в Швейцарии получил российское гражданство

Глава отделения "Ночных волков" в Швейцарии Шэффлер принят в гражданство РФ

© Фото : Мотоклуб "Ночные Волки"/ВКонтактеРольф Шэффлер
Рольф Шэффлер - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : Мотоклуб "Ночные Волки"/ВКонтакте
Рольф Шэффлер . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ главы отделения байкерского клуба "Ночные Волки" в Швейцарии Рольфа Шэффлера.
Документ опубликован на портале правовой информации.
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"В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: ... Шэффлер Рольф Роладн, родившийся 8 июня 1960 г. в Швейцарии", - говорится в документе.
Шэффлер имеет медаль легендарной 21-й Бригады особого назначения войск Росгвардии "За содействие 21 БрОН".
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ШвейцарияРоссияВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Общество
 
 
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