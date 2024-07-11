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В Польше шахтеры оказались заперты под землей из-за сейсмоактивности - РИА Новости, 11.07.2024
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18:29 11.07.2024 (обновлено: 18:30 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/shakhtery-1959065713.html
В Польше шахтеры оказались заперты под землей из-за сейсмоактивности
В Польше шахтеры оказались заперты под землей из-за сейсмоактивности - РИА Новости, 11.07.2024
В Польше шахтеры оказались заперты под землей из-за сейсмоактивности
Большинство шахтеров, находившихся в шахте "Рыдултов" на юге Польши, после сильного подземного толчка подняты на поверхность, спасатели ищут еще двоих, сообщил... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T18:29
2024-07-11T18:30
в мире
польша
силезское воеводство
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ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Большинство шахтеров, находившихся в шахте "Рыдултов" на юге Польши, после сильного подземного толчка подняты на поверхность, спасатели ищут еще двоих, сообщил на брифинге глава Силезского воеводства Марек Вуйчик. &quot;Семьдесят шесть человек поднялись на поверхность, ведется операция по спасению еще двух&quot;, - сказал он. По словам чиновника, после инцидента госпитализировано 17 шахтеров с ранениями разной степени тяжести. Их жизни вне опасности.По имеющейся информации, местонахождение одного из остающихся под землей определено, но добраться туда пока не удается. На месте продолжается спасательная операция. Шахтеров приходится поднимать с глубины около 1 километра. Из-за проблем с вентиляцией там установилась высокая температура, что осложняет работу спасателей. Также существует риск повторных толчков.
https://ria.ru/20240607/polsha-1951225519.html
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в мире, польша, силезское воеводство
В мире, Польша, Силезское воеводство
В Польше шахтеры оказались заперты под землей из-за сейсмоактивности

Подземный толчок запер 78 работников в шахте "Рыдултов" в Польше, 76 уже спасли

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШахтер
Шахтер - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Шахтер . Архивное фото
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ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Большинство шахтеров, находившихся в шахте "Рыдултов" на юге Польши, после сильного подземного толчка подняты на поверхность, спасатели ищут еще двоих, сообщил на брифинге глава Силезского воеводства Марек Вуйчик.
«

"Семьдесят шесть человек поднялись на поверхность, ведется операция по спасению еще двух", - сказал он. По словам чиновника, после инцидента госпитализировано 17 шахтеров с ранениями разной степени тяжести. Их жизни вне опасности.

По имеющейся информации, местонахождение одного из остающихся под землей определено, но добраться туда пока не удается.
На месте продолжается спасательная операция. Шахтеров приходится поднимать с глубины около 1 километра. Из-за проблем с вентиляцией там установилась высокая температура, что осложняет работу спасателей. Также существует риск повторных толчков.
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