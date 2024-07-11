https://ria.ru/20240711/shakhtery-1959065713.html

В Польше шахтеры оказались заперты под землей из-за сейсмоактивности

В Польше шахтеры оказались заперты под землей из-за сейсмоактивности - РИА Новости, 11.07.2024

В Польше шахтеры оказались заперты под землей из-за сейсмоактивности

Большинство шахтеров, находившихся в шахте "Рыдултов" на юге Польши, после сильного подземного толчка подняты на поверхность, спасатели ищут еще двоих, сообщил... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T18:29

2024-07-11T18:29

2024-07-11T18:30

в мире

польша

силезское воеводство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729714759_0:265:3112:2016_1920x0_80_0_0_47541744f2e6f2d4c4fd786b9fa991d8.jpg

ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Большинство шахтеров, находившихся в шахте "Рыдултов" на юге Польши, после сильного подземного толчка подняты на поверхность, спасатели ищут еще двоих, сообщил на брифинге глава Силезского воеводства Марек Вуйчик. "Семьдесят шесть человек поднялись на поверхность, ведется операция по спасению еще двух", - сказал он. По словам чиновника, после инцидента госпитализировано 17 шахтеров с ранениями разной степени тяжести. Их жизни вне опасности.По имеющейся информации, местонахождение одного из остающихся под землей определено, но добраться туда пока не удается. На месте продолжается спасательная операция. Шахтеров приходится поднимать с глубины около 1 километра. Из-за проблем с вентиляцией там установилась высокая температура, что осложняет работу спасателей. Также существует риск повторных толчков.

https://ria.ru/20240607/polsha-1951225519.html

польша

силезское воеводство

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, силезское воеводство