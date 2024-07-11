https://ria.ru/20240711/sammit-1958905737.html

Эксперт назвал саммит НАТО в Вашингтоне представлением Байдена

Эксперт назвал саммит НАТО в Вашингтоне представлением Байдена - РИА Новости, 11.07.2024

Эксперт назвал саммит НАТО в Вашингтоне представлением Байдена

Саммит НАТО, проходящий в Вашингтоне, не про Украину - это представление президента США Джо Байдена, который "пиарится" там по мере возможности, и все обращают... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T10:26

2024-07-11T10:26

2024-07-11T13:19

в мире

украина

иван коновалов

джо байден

нато

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958955762_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_70727dd2e2c73d833fa79a49714aeb40.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Саммит НАТО, проходящий в Вашингтоне, не про Украину - это представление президента США Джо Байдена, который "пиарится" там по мере возможности, и все обращают внимание как раз на Байдена, сообщил РИА Новости военный эксперт, политолог Иван Коновалов. Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. "Более того, этот саммит НАТО он вообще был не про Украину, а по большому счету это было представление Байдена, который там по мере возможности пиарился, и все, в основном, обращали внимание на него. Все знали, что ответ на украинский вопрос будет именно так и сформулирован, то есть, ничего не ждите, что-то, может быть, когда-нибудь произойдет. Западное лукавство, оно же всем хорошо известно", - сказал Коновалов. Он добавил, что скорее всего даже на Украине вряд ли кто-то еще, кроме, возможно, самого Зеленского верит в будущее членство Украины в Североатлантическом альянсе. Коновалов также подчеркнул, что путь для Украины в НАТО закрыт, а проходящий саммит это доказал, так как от него ожидались какие-то конкретные решения по Украине, но их принято не было и не будет. "В очередной раз выступили с путанной декларацией, в которой ничего толком не сказано, кроме того, что практически завуалированно сказано, что Украина должна вести войну до последнего украинца, а никакого НАТО Киеву не светит", - заключил Коновалов. Ранее был опубликован текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне, которая содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Этот документ отдельно подчеркивает, что главы МИД НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

https://ria.ru/20240711/sammit-1958873758.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, иван коновалов, джо байден, нато, сша