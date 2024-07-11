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Эксперт назвал саммит НАТО в Вашингтоне представлением Байдена - РИА Новости, 11.07.2024
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10:26 11.07.2024 (обновлено: 13:19 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/sammit-1958905737.html
Эксперт назвал саммит НАТО в Вашингтоне представлением Байдена
Эксперт назвал саммит НАТО в Вашингтоне представлением Байдена - РИА Новости, 11.07.2024
Эксперт назвал саммит НАТО в Вашингтоне представлением Байдена
Саммит НАТО, проходящий в Вашингтоне, не про Украину - это представление президента США Джо Байдена, который "пиарится" там по мере возможности, и все обращают... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T10:26
2024-07-11T13:19
в мире
украина
иван коновалов
джо байден
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Саммит НАТО, проходящий в Вашингтоне, не про Украину - это представление президента США Джо Байдена, который "пиарится" там по мере возможности, и все обращают внимание как раз на Байдена, сообщил РИА Новости военный эксперт, политолог Иван Коновалов. Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. "Более того, этот саммит НАТО он вообще был не про Украину, а по большому счету это было представление Байдена, который там по мере возможности пиарился, и все, в основном, обращали внимание на него. Все знали, что ответ на украинский вопрос будет именно так и сформулирован, то есть, ничего не ждите, что-то, может быть, когда-нибудь произойдет. Западное лукавство, оно же всем хорошо известно", - сказал Коновалов. Он добавил, что скорее всего даже на Украине вряд ли кто-то еще, кроме, возможно, самого Зеленского верит в будущее членство Украины в Североатлантическом альянсе. Коновалов также подчеркнул, что путь для Украины в НАТО закрыт, а проходящий саммит это доказал, так как от него ожидались какие-то конкретные решения по Украине, но их принято не было и не будет. "В очередной раз выступили с путанной декларацией, в которой ничего толком не сказано, кроме того, что практически завуалированно сказано, что Украина должна вести войну до последнего украинца, а никакого НАТО Киеву не светит", - заключил Коновалов. Ранее был опубликован текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне, которая содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Этот документ отдельно подчеркивает, что главы МИД НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
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в мире, украина, иван коновалов, джо байден, нато, сша
В мире, Украина, Иван Коновалов, Джо Байден, НАТО, США
Эксперт назвал саммит НАТО в Вашингтоне представлением Байдена

Политолог Коновалов: Байден по мере возможности пиарился на саммите НАТО

© AFP 2024 / SAUL LOEBПрезидент США Джо Байден с первой леди во время торжественного ужина с союзниками и партнерами по НАТО в Белом доме в Вашингтоне. 10 июля 2024
Президент США Джо Байден с первой леди во время торжественного ужина с союзниками и партнерами по НАТО в Белом доме в Вашингтоне. 10 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AFP 2024 / SAUL LOEB
Президент США Джо Байден с первой леди во время торжественного ужина с союзниками и партнерами по НАТО в Белом доме в Вашингтоне. 10 июля 2024
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Саммит НАТО, проходящий в Вашингтоне, не про Украину - это представление президента США Джо Байдена, который "пиарится" там по мере возможности, и все обращают внимание как раз на Байдена, сообщил РИА Новости военный эксперт, политолог Иван Коновалов.
Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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8 июля, 08:00
"Более того, этот саммит НАТО он вообще был не про Украину, а по большому счету это было представление Байдена, который там по мере возможности пиарился, и все, в основном, обращали внимание на него. Все знали, что ответ на украинский вопрос будет именно так и сформулирован, то есть, ничего не ждите, что-то, может быть, когда-нибудь произойдет. Западное лукавство, оно же всем хорошо известно", - сказал Коновалов.
Он добавил, что скорее всего даже на Украине вряд ли кто-то еще, кроме, возможно, самого Зеленского верит в будущее членство Украины в Североатлантическом альянсе.
Коновалов также подчеркнул, что путь для Украины в НАТО закрыт, а проходящий саммит это доказал, так как от него ожидались какие-то конкретные решения по Украине, но их принято не было и не будет.
«
"В очередной раз выступили с путанной декларацией, в которой ничего толком не сказано, кроме того, что практически завуалированно сказано, что Украина должна вести войну до последнего украинца, а никакого НАТО Киеву не светит", - заключил Коновалов.
Ранее был опубликован текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне, которая содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Этот документ отдельно подчеркивает, что главы МИД НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
"Еще четыре месяца". В США раскрыли, что испугало союзников на саммите НАТО
Вчера, 03:14
 
В миреУкраинаИван КоноваловДжо БайденНАТОСША
 
 
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