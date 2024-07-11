https://ria.ru/20240711/sammit-1958873758.html

"Еще четыре месяца". В США раскрыли, что испугало союзников на саммите НАТО

"Еще четыре месяца". В США раскрыли, что испугало союзников на саммите НАТО - РИА Новости, 11.07.2024

"Еще четыре месяца". В США раскрыли, что испугало союзников на саммите НАТО

Участники саммита НАТО в Вашингтоне крайне обеспокоены состоянием президента США Джо Байдена и не верят в его успех на президентских выборах в ноябре, заявил... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T03:14

2024-07-11T03:14

2024-07-11T03:14

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Участники саммита НАТО в Вашингтоне крайне обеспокоены состоянием президента США Джо Байдена и не верят в его успех на президентских выборах в ноябре, заявил президент аналитического центра Eurasia Group Ян Бреммер в интервью каналу MSNBC."Они (участники саммита НАТО. — Прим. ред.) считают, что он не сможет проработать еще четыре года. <...> Я слышал (от участников саммита — Прим. ред.), что у него точно не получится эффективно вести предвыборную компанию еще четыре месяца, что уж и говорить про работу президентом еще четыре года", — сообщил он.По словам Бреммера, все лидеры стран-участниц саммита, с которыми он общался, считают шансы Байдена на переизбрание очень низкими из-за ухудшения его умственных способностей. Например, как рассказали аналитику мировые лидеры, президент США может повторить одну и ту же историю дважды за совещание или не узнать хорошо знакомого ему человека.Эксперт добавил, что члены НАТО особенно обеспокоены состоянием Байдена из-за важнейшей роли США в блоке. Союзники опасаются прихода к власти Дональда Трампа, выступающего за ограничение участия Америки в альянсе."Когда они (союзники по НАТО. — Прим. ред.) говорят, что крайне обеспокоены состоянием Байдена, для них речь заходит о вопросе национальной безопасности", — отметил Бреммер.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.

https://ria.ru/20240710/bayden-1958649596.html

https://ria.ru/20240709/tramp-1958400690.html

https://ria.ru/20240710/bayden-1958849924.html

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