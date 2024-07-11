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"Еще четыре месяца". В США раскрыли, что испугало союзников на саммите НАТО - РИА Новости, 11.07.2024
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03:14 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/sammit-1958873758.html
"Еще четыре месяца". В США раскрыли, что испугало союзников на саммите НАТО
"Еще четыре месяца". В США раскрыли, что испугало союзников на саммите НАТО - РИА Новости, 11.07.2024
"Еще четыре месяца". В США раскрыли, что испугало союзников на саммите НАТО
Участники саммита НАТО в Вашингтоне крайне обеспокоены состоянием президента США Джо Байдена и не верят в его успех на президентских выборах в ноябре, заявил... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T03:14
2024-07-11T03:14
в мире
сша
вашингтон (штат)
америка
джо байден
ян бреммер
дональд трамп
нато
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Участники саммита НАТО в Вашингтоне крайне обеспокоены состоянием президента США Джо Байдена и не верят в его успех на президентских выборах в ноябре, заявил президент аналитического центра Eurasia Group Ян Бреммер в интервью каналу MSNBC."Они (участники саммита НАТО. — Прим. ред.) считают, что он не сможет проработать еще четыре года. &lt;...&gt; Я слышал (от участников саммита — Прим. ред.), что у него точно не получится эффективно вести предвыборную компанию еще четыре месяца, что уж и говорить про работу президентом еще четыре года", — сообщил он.По словам Бреммера, все лидеры стран-участниц саммита, с которыми он общался, считают шансы Байдена на переизбрание очень низкими из-за ухудшения его умственных способностей. Например, как рассказали аналитику мировые лидеры, президент США может повторить одну и ту же историю дважды за совещание или не узнать хорошо знакомого ему человека.Эксперт добавил, что члены НАТО особенно обеспокоены состоянием Байдена из-за важнейшей роли США в блоке. Союзники опасаются прихода к власти Дональда Трампа, выступающего за ограничение участия Америки в альянсе."Когда они (союзники по НАТО. — Прим. ред.) говорят, что крайне обеспокоены состоянием Байдена, для них речь заходит о вопросе национальной безопасности", — отметил Бреммер.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
https://ria.ru/20240710/bayden-1958649596.html
https://ria.ru/20240709/tramp-1958400690.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), америка, джо байден, ян бреммер, дональд трамп, нато, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Вашингтон (штат), Америка, Джо Байден, Ян Бреммер, Дональд Трамп, НАТО, Выборы президента США — 2024
"Еще четыре месяца". В США раскрыли, что испугало союзников на саммите НАТО

Аналитик Бреммер: лидеры стран НАТО не верят в победу Байдена на выборах

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне, США
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Участники саммита НАТО в Вашингтоне крайне обеспокоены состоянием президента США Джо Байдена и не верят в его успех на президентских выборах в ноябре, заявил президент аналитического центра Eurasia Group Ян Бреммер в интервью каналу MSNBC.
«
"Они (участники саммита НАТО. — Прим. ред.) считают, что он не сможет проработать еще четыре года. <...> Я слышал (от участников саммита — Прим. ред.), что у него точно не получится эффективно вести предвыборную компанию еще четыре месяца, что уж и говорить про работу президентом еще четыре года", — сообщил он.
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По словам Бреммера, все лидеры стран-участниц саммита, с которыми он общался, считают шансы Байдена на переизбрание очень низкими из-за ухудшения его умственных способностей. Например, как рассказали аналитику мировые лидеры, президент США может повторить одну и ту же историю дважды за совещание или не узнать хорошо знакомого ему человека.
Эксперт добавил, что члены НАТО особенно обеспокоены состоянием Байдена из-за важнейшей роли США в блоке. Союзники опасаются прихода к власти Дональда Трампа, выступающего за ограничение участия Америки в альянсе.
"Когда они (союзники по НАТО. — Прим. ред.) говорят, что крайне обеспокоены состоянием Байдена, для них речь заходит о вопросе национальной безопасности", — отметил Бреммер.
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Очередной саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Киеву, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.

Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
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