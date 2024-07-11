https://ria.ru/20240711/saldo-1959091663.html
В Херсонскую область пригласили опытного московского адвоката
В Херсонскую область пригласили опытного московского адвоката - РИА Новости, 11.07.2024
В Херсонскую область пригласили опытного московского адвоката
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что пригласил на работу в Херсонскую область известного московского адвоката с... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T20:36
2024-07-11T20:36
2024-07-11T20:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что пригласил на работу в Херсонскую область известного московского адвоката с огромным опытом работы с правительственными структурами Наталию Весельницкую. "Для более эффективной интеграции Херсонской области в российскую правовую сферу нужны высококлассные специалисты, досконально знающие законы и практику их применения. С целью получения юридической помощи пригласил в Херсонскую область известного московского адвоката с огромным опытом работы с правительственными структурами Наталию Весельницкую", - написал Сальдо. По его словам, за последние два года регион столкнулся с рядом проблем имущественного характера: от "банального воровства и грабежа — до расхищения государственной собственности". "Надо признать, что, к сожалению, у нас есть категория субъектов, которые пытаются использовать сложности переходного периода и военного положения для незаконного обогащения. Моя позиция однозначна — ни пяди земли, ни копейки государственных денег, ни крохи имущества не достанется ворам и проходимцам. Чтобы защитить интересы Херсонской области привлекаем независимых адвокатов", - подчеркнул Сальдо. По его словам, Весельницкая будет, в том числе, оказывать юридические консультации по уголовным делам, возбужденным в отношении лиц, подозреваемых в расхищении государственной собственности и в нанесении ущерба региональному бюджету. "Похищенное имущество и финансы вернем, а причастные лица понесут заслуженное наказание по закону. Работу в этом направлении будем лишь усиливать", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20240703/kherson-1957008874.html
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херсонская область , владимир сальдо, наталья весельницкая, россия
Херсонская область , Владимир Сальдо, Наталья Весельницкая, Россия
В Херсонскую область пригласили опытного московского адвоката
Сальдо пригласил в Херсонскую область юриста из Москвы с опытом в правительстве
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале
, что пригласил на работу в Херсонскую область известного московского адвоката с огромным опытом работы с правительственными структурами Наталию Весельницкую.
"Для более эффективной интеграции Херсонской области в российскую правовую сферу нужны высококлассные специалисты, досконально знающие законы и практику их применения. С целью получения юридической помощи пригласил в Херсонскую область известного московского адвоката с огромным опытом работы с правительственными структурами Наталию Весельницкую", - написал Сальдо.
По его словам, за последние два года регион столкнулся с рядом проблем имущественного характера: от "банального воровства и грабежа — до расхищения государственной собственности".
"Надо признать, что, к сожалению, у нас есть категория субъектов, которые пытаются использовать сложности переходного периода и военного положения для незаконного обогащения. Моя позиция однозначна — ни пяди земли, ни копейки государственных денег, ни крохи имущества не достанется ворам и проходимцам. Чтобы защитить интересы Херсонской области привлекаем независимых адвокатов", - подчеркнул Сальдо.
По его словам, Весельницкая будет, в том числе, оказывать юридические консультации по уголовным делам, возбужденным в отношении лиц, подозреваемых в расхищении государственной собственности и в нанесении ущерба региональному бюджету.
"Похищенное имущество и финансы вернем, а причастные лица понесут заслуженное наказание по закону. Работу в этом направлении будем лишь усиливать", - отметил губернатор.