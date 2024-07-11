Рейтинг@Mail.ru
В музее-заповеднике "Коломенское" появится свадебный сад - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:04 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/sad-1958951937.html
В музее-заповеднике "Коломенское" появится свадебный сад
В музее-заповеднике "Коломенское" появится свадебный сад - РИА Новости, 11.07.2024
В музее-заповеднике "Коломенское" появится свадебный сад
Свадебный сад появится в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T13:04
2024-07-11T13:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
музей-заповедник "коломенское"
коломенское
правительство г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958948562_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_eb523dc84c98482bbda100a98e097e73.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Свадебный сад появится в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На набережной музея-заповедника "Коломенское" приступили к устройству свадебного сада. Его создают недалеко от места впадения реки Жужа в Москву-реку, около площадки, где раньше располагался временный шатер для торжественных мероприятий", - говорится в сообщении. Частью свадебного сада будет церемониальный павильон, в нем смогут находиться одновременно около 200 человек. "Чтобы создать настроение и подчеркнуть историю местности, которая ранее славилась своими садами, перед церемониальным павильоном разобьют регулярный сад. Там создадут прямые, строгие и симметричные аллеи, их декорируют аккуратно стриженными формованными деревьями, живыми изгородями, низкими бордюрами из кустарников, которые будут обрамлять цветочные композиции", - уточняется в сообщении. Также с одной стороны от регулярного сада создадут зеленый лабиринт, а с другой - смотровую площадку с качелями.
https://ria.ru/20240414/sakura-1940006859.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958948562_267:0:1334:800_1920x0_80_0_0_ba5abe3a8036d25c717c9cff5bdae860.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, музей-заповедник "коломенское", коломенское, правительство г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Музей-заповедник "Коломенское", Коломенское, Правительство г. Москвы

В музее-заповеднике "Коломенское" появится свадебный сад

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыПроект свадебного сада в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве
Проект свадебного сада в музее-заповеднике Коломенское в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Проект свадебного сада в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Свадебный сад появится в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"На набережной музея-заповедника "Коломенское" приступили к устройству свадебного сада. Его создают недалеко от места впадения реки Жужа в Москву-реку, около площадки, где раньше располагался временный шатер для торжественных мероприятий", - говорится в сообщении.
Частью свадебного сада будет церемониальный павильон, в нем смогут находиться одновременно около 200 человек.
«
"Чтобы создать настроение и подчеркнуть историю местности, которая ранее славилась своими садами, перед церемониальным павильоном разобьют регулярный сад. Там создадут прямые, строгие и симметричные аллеи, их декорируют аккуратно стриженными формованными деревьями, живыми изгородями, низкими бордюрами из кустарников, которые будут обрамлять цветочные композиции", - уточняется в сообщении.
Также с одной стороны от регулярного сада создадут зеленый лабиринт, а с другой - смотровую площадку с качелями.
Цветение сакуры в Аптекарском огороде весной 2024 года - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
В Москве расцвела первая сакура
14 апреля, 19:49
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваМузей-заповедник "Коломенское"КоломенскоеПравительство г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала