В музее-заповеднике "Коломенское" появится свадебный сад
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыПроект свадебного сада в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве
Проект свадебного сада в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Свадебный сад появится в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"На набережной музея-заповедника "Коломенское" приступили к устройству свадебного сада. Его создают недалеко от места впадения реки Жужа в Москву-реку, около площадки, где раньше располагался временный шатер для торжественных мероприятий", - говорится в сообщении.
Частью свадебного сада будет церемониальный павильон, в нем смогут находиться одновременно около 200 человек.
«
"Чтобы создать настроение и подчеркнуть историю местности, которая ранее славилась своими садами, перед церемониальным павильоном разобьют регулярный сад. Там создадут прямые, строгие и симметричные аллеи, их декорируют аккуратно стриженными формованными деревьями, живыми изгородями, низкими бордюрами из кустарников, которые будут обрамлять цветочные композиции", - уточняется в сообщении.
Также с одной стороны от регулярного сада создадут зеленый лабиринт, а с другой - смотровую площадку с качелями.
В Москве расцвела первая сакура
14 апреля, 19:49