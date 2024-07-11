https://ria.ru/20240711/sad-1958951937.html

В музее-заповеднике "Коломенское" появится свадебный сад

В музее-заповеднике "Коломенское" появится свадебный сад - РИА Новости, 11.07.2024

В музее-заповеднике "Коломенское" появится свадебный сад

Свадебный сад появится в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T13:04

2024-07-11T13:04

2024-07-11T13:04

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москва

музей-заповедник "коломенское"

коломенское

правительство г. москвы

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Свадебный сад появится в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На набережной музея-заповедника "Коломенское" приступили к устройству свадебного сада. Его создают недалеко от места впадения реки Жужа в Москву-реку, около площадки, где раньше располагался временный шатер для торжественных мероприятий", - говорится в сообщении. Частью свадебного сада будет церемониальный павильон, в нем смогут находиться одновременно около 200 человек. "Чтобы создать настроение и подчеркнуть историю местности, которая ранее славилась своими садами, перед церемониальным павильоном разобьют регулярный сад. Там создадут прямые, строгие и симметричные аллеи, их декорируют аккуратно стриженными формованными деревьями, живыми изгородями, низкими бордюрами из кустарников, которые будут обрамлять цветочные композиции", - уточняется в сообщении. Также с одной стороны от регулярного сада создадут зеленый лабиринт, а с другой - смотровую площадку с качелями.

https://ria.ru/20240414/sakura-1940006859.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, москва, музей-заповедник "коломенское", коломенское, правительство г. москвы