https://ria.ru/20240711/ryabkov-1958899445.html

Россия ответит на планы США разместить ракеты в ФРГ, заявил МИД

Россия ответит на планы США разместить ракеты в ФРГ, заявил МИД - РИА Новости, 11.07.2024

Россия ответит на планы США разместить ракеты в ФРГ, заявил МИД

Россия в спокойном ключе, без нервов и эмоций будет вырабатывать военный ответ на планы США разместить дальнобойные ракеты в Германии, сообщил замминистра... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T09:46

2024-07-11T09:46

2024-07-11T12:27

россия

сша

германия

сергей рябков

министерство обороны сша

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Россия в спокойном ключе, без нервов и эмоций будет вырабатывать военный ответ на планы США разместить дальнобойные ракеты в Германии, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков."Характер нашей реакции будет определяться в спокойном ключе, профессионально. Военные, вне всякого сомнения, уже взяли в работу это сообщение. Мы будем, разумеется, анализировать, о каких конкретно системах пойдет речь", — сказал дипломат.Он напомнил, что в сообщениях упоминались наземные версии крылатой ракеты Tomahawk и ракеты SM-6. Таким образом, Москва была права, когда еще несколько лет назад заявила о подготовке США к адаптации именно этих систем под наземное развертывание, подчеркнул замглавы МИД."Американцы тогда все это опровергали, что неудивительно, потому что ложь и попытки ввести в заблуждение своих противников и международную общественность всегда были неотъемлемым элементом поведения США на международной арене и конкретно в Европе", — подчеркнул он.Рябков констатировал, что решение о размещении американских дальнобойных ракет в Германии нацелено на нанесение ущерба безопасности России."Эти действия направлены прежде всего на нанесение ущерба безопасности нашей страны, безотносительно к тому, повысятся в результате шансы на некие переговоры в будущем по контролю над вооружениями или они вообще сойдут на нет и уйдут в минус", — пояснил замминистра.О том, что США со следующего года приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, накануне сообщили в Пентагоне. Как уточнили в оборонном ведомстве, конвенциональные огневые подразделения дальнего радиуса будут включать ракеты SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.На минувшей неделе президент Владимир Путин заявил, что Россия считает себя вправе начать разработку и производство ракетных систем средней и меньшей дальности после выхода США из ДРСМД и заявлений о том, что они приступают к созданию такого оружия. Глава государства напомнил, что Россия ввела мораторий на возможное размещение своих систем до тех пор, пока эти ракетные комплексы не появятся в других регионах мира.

https://ria.ru/20240704/nato-1957212233.html

https://ria.ru/20240629/prsm-1956154328.html

https://ria.ru/20240710/ssha-1958825679.html

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сша

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россия, сша, германия, сергей рябков, министерство обороны сша