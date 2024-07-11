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СМИ: владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана - РИА Новости, 11.07.2024
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10:18 11.07.2024 (обновлено: 13:28 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/rossiya-1958904715.html
СМИ: владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана
СМИ: владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана - РИА Новости, 11.07.2024
СМИ: владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана
Центральный депозитарий Казахстана попросил клиентов вывести российские ценные бумаги из-за американских санкций, с распоряжением ознакомился РБК. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T10:18
2024-07-11T13:28
экономика
сша
казахстан
россия
московская биржа
национальный клиринговый центр (нкц)
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Центральный депозитарий Казахстана попросил клиентов вывести российские ценные бумаги из-за американских санкций, с распоряжением ознакомился РБК."Уведомления были направлены "в адрес отдельных депонентов" и связаны с введением блокирующих санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД)", — пишет издание.Фактически, Астана избавляется от российских ценных бумаг, поделилась ч РБК своим мнением глава брокера Mind Money Юлия Хандошко. Бумаги, которые не успеют вывести до 1 августа, будут заморожены, добавила она.Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) определило крайний срок сворачивания операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ до 13 августа.
https://ria.ru/20240613/sanktsii-1952605221.html
сша
казахстан
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экономика, сша, казахстан, россия, московская биржа, национальный клиринговый центр (нкц)
Экономика, США, Казахстан, Россия, Московская биржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ)
СМИ: владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана

РБК: владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана

© Pixabay / Andy_BayВид на Нур-Султан (Астану)
Вид на Нур-Султан (Астану) - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Pixabay / Andy_Bay
Вид на Нур-Султан (Астану) . Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Центральный депозитарий Казахстана попросил клиентов вывести российские ценные бумаги из-за американских санкций, с распоряжением ознакомился РБК.
"Уведомления были направлены "в адрес отдельных депонентов" и связаны с введением блокирующих санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД)", — пишет издание.
Фактически, Астана избавляется от российских ценных бумаг, поделилась ч РБК своим мнением глава брокера Mind Money Юлия Хандошко. Бумаги, которые не успеют вывести до 1 августа, будут заморожены, добавила она.
Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) определило крайний срок сворачивания операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ до 13 августа.
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Экономист рассказал о последствиях санкций против Мосбиржи
13 июня, 15:34
 
ЭкономикаСШАКазахстанРоссияМосковская биржаНациональный клиринговый центр (НКЦ)
 
 
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