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В Британии раскрыли, какой жесткий сигнал Россия послала Стармеру - РИА Новости, 11.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:17 11.07.2024 (обновлено: 12:23 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/rossiya-1958894085.html
В Британии раскрыли, какой жесткий сигнал Россия послала Стармеру
В Британии раскрыли, какой жесткий сигнал Россия послала Стармеру - РИА Новости, 11.07.2024
В Британии раскрыли, какой жесткий сигнал Россия послала Стармеру
Москва сделала предупреждение новому премьер-министру сэру Киру Стармеру <…>, когда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пригрозил ответом, если Великобритания РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T09:17
2024-07-11T12:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
кир стармер
украина
великобритания
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Москва предупредила премьера Британии Кира Стармера о последствиях разрешения Украине бить по России, пишет Daily Mail. "Москва сделала предупреждение новому премьер-министру сэру Киру Стармеру &lt;…&gt;, когда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пригрозил ответом, если Великобритания позволит Украине нанести удар по России британским оружием", — говорится в публикации. В статье отмечается, что такое заявление прозвучало после слов нового британского премьера о том, что Украина должна сама решать, как применять британское оружие. Накануне пресс-сектерать президента России Дмитрий Песков заявил, что это "абсолютно безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования ситуации", добавив, что Кремль "все это тщательно зафиксирует и, конечно, примет соответствующие меры". В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить их оружием удары по территории России. В частности, об этом заявляли Риши Сунак, занимавший до недавнего времени пост премьер-министра Великобритании, и глава Минобороны в его правительстве Грант Шаппс.Президент Владимир Путин в начале июня заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. По его словам, Россия рассмотрит возможность передачи своего оружия тем регионам, откуда удары можно наносить по чувствительным объектам государств, снабжающих Киев.
https://ria.ru/20240711/zelenskiy-1958903867.html
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в мире, россия, кир стармер, украина, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Кир Стармер, Украина, Великобритания
В Британии раскрыли, какой жесткий сигнал Россия послала Стармеру

DM: РФ послала резкое предупреждение премьеру Британии Стармеру по Украине

© AP Photo / Liam McBurney/Pool PhotoПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Liam McBurney/Pool Photo
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Москва предупредила премьера Британии Кира Стармера о последствиях разрешения Украине бить по России, пишет Daily Mail.

"Москва сделала предупреждение новому премьер-министру сэру Киру Стармеру <…>, когда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пригрозил ответом, если Великобритания позволит Украине нанести удар по России британским оружием", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что такое заявление прозвучало после слов нового британского премьера о том, что Украина должна сама решать, как применять британское оружие.

Накануне пресс-сектерать президента России Дмитрий Песков заявил, что это "абсолютно безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования ситуации", добавив, что Кремль "все это тщательно зафиксирует и, конечно, примет соответствующие меры".

В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить их оружием удары по территории России. В частности, об этом заявляли Риши Сунак, занимавший до недавнего времени пост премьер-министра Великобритании, и глава Минобороны в его правительстве Грант Шаппс.
Президент Владимир Путин в начале июня заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. По его словам, Россия рассмотрит возможность передачи своего оружия тем регионам, откуда удары можно наносить по чувствительным объектам государств, снабжающих Киев.
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