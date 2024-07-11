В Британии раскрыли, какой жесткий сигнал Россия послала Стармеру
DM: РФ послала резкое предупреждение премьеру Британии Стармеру по Украине
© AP Photo / Liam McBurney/Pool PhotoПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Liam McBurney/Pool Photo
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Москва предупредила премьера Британии Кира Стармера о последствиях разрешения Украине бить по России, пишет Daily Mail.
"Москва сделала предупреждение новому премьер-министру сэру Киру Стармеру <…>, когда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пригрозил ответом, если Великобритания позволит Украине нанести удар по России британским оружием", — говорится в публикации.
"Москва сделала предупреждение новому премьер-министру сэру Киру Стармеру <…>, когда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пригрозил ответом, если Великобритания позволит Украине нанести удар по России британским оружием", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что такое заявление прозвучало после слов нового британского премьера о том, что Украина должна сама решать, как применять британское оружие.
Накануне пресс-сектерать президента России Дмитрий Песков заявил, что это "абсолютно безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования ситуации", добавив, что Кремль "все это тщательно зафиксирует и, конечно, примет соответствующие меры".
В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить их оружием удары по территории России. В частности, об этом заявляли Риши Сунак, занимавший до недавнего времени пост премьер-министра Великобритании, и глава Минобороны в его правительстве Грант Шаппс.
Накануне пресс-сектерать президента России Дмитрий Песков заявил, что это "абсолютно безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования ситуации", добавив, что Кремль "все это тщательно зафиксирует и, конечно, примет соответствующие меры".
В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить их оружием удары по территории России. В частности, об этом заявляли Риши Сунак, занимавший до недавнего времени пост премьер-министра Великобритании, и глава Минобороны в его правительстве Грант Шаппс.