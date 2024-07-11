https://ria.ru/20240711/razdely-1958938551.html
"Дзен" некорректно работает у части пользователей
"Дзен" некорректно работает у части пользователей - РИА Новости, 11.07.2024
"Дзен" некорректно работает у части пользователей
Некоторые разделы "Дзен" могут не открываться у части пользователей, компания работает над восстановлением доступа, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:23
2024-07-11T12:23
2024-07-11T12:23
технологии
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Некоторые разделы "Дзен" могут не открываться у части пользователей, компания работает над восстановлением доступа, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "У части пользователей могут не открываться некоторые разделы dzen.ru. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме", - сказали в пресс-службе.Разделы, в которых отображаются топ-новости по разным тематикам, пропали с главной страницы "Дзена" утром в четверг. С такой проблемой столкнулся ряд пользователей. Разделы не отображаются как со смартфона, так и с компьютерной версии.
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технологии, общество
"Дзен" некорректно работает у части пользователей
Некоторые разделы "Дзена" могут не открываться у части пользователей
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Некоторые разделы "Дзен" могут не открываться у части пользователей, компания работает над восстановлением доступа, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
«
"У части пользователей могут не открываться некоторые разделы dzen.ru. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме", - сказали в пресс-службе.
Разделы, в которых отображаются топ-новости по разным тематикам, пропали с главной страницы "Дзена" утром в четверг. С такой проблемой столкнулся ряд пользователей. Разделы не отображаются как со смартфона, так и с компьютерной версии.