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Рябков прокомментировал решение о размещении американских ракет в Германии
Рябков прокомментировал решение о размещении американских ракет в Германии - РИА Новости, 11.07.2024
Рябков прокомментировал решение о размещении американских ракет в Германии
Решение о размещении американских дальнобойных ракет в Германии нацелено на нанесение ущерба безопасности России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T09:18
2024-07-11T09:18
2024-07-11T09:38
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Решение о размещении американских дальнобойных ракет в Германии нацелено на нанесение ущерба безопасности России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия."Мне трудно судить, на что рассчитывают НАТО, США и ФРГ, в данном случае, как две стороны договорённости и ее собирающиеся реализовывать. Думаю, что вряд ли они полагают возможным именно тот опыт повторить, ситуация кардинально поменялась", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, может ли решение о размещении американских ракет повторить опыт времен "холодной войны", когда подобные действия США в итоге привели к началу переговоров о ликвидации ракет средней и меньшей дальности."Эти действия направлены, прежде всего, на нанесение ущерба безопасности нашей страны, безотносительно к тому, повысятся в результате шансы на некие переговоры в будущем по контролю над вооружениями или они вообще сойдут на нет и уйдут в минус", - пояснил замминистра.Рябков отметил, что решение о размещении дальнобойных ракет - "просто звено в эскалационном курсе, один из элементов запугивания, которое на сегодня является чуть ли не главной составляющей линии НАТО и США на российском направлении".
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в мире, германия, сша, россия, сергей рябков, нато
В мире, Германия, США, Россия, Сергей Рябков, НАТО
Рябков прокомментировал решение о размещении американских ракет в Германии
Рябков назвал решение США о размещении ракет в Германии элементом запугивания
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Решение о размещении американских дальнобойных ракет в Германии нацелено на нанесение ущерба безопасности России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия.
"Мне трудно судить, на что рассчитывают НАТО, США и ФРГ, в данном случае, как две стороны договорённости и ее собирающиеся реализовывать. Думаю, что вряд ли они полагают возможным именно тот опыт повторить, ситуация кардинально поменялась", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, может ли решение о размещении американских ракет повторить опыт времен "холодной войны", когда подобные действия США в итоге привели к началу переговоров о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
"Эти действия направлены, прежде всего, на нанесение ущерба безопасности нашей страны, безотносительно к тому, повысятся в результате шансы на некие переговоры в будущем по контролю над вооружениями или они вообще сойдут на нет и уйдут в минус", - пояснил замминистра.
Рябков отметил, что решение о размещении дальнобойных ракет - "просто звено в эскалационном курсе, один из элементов запугивания, которое на сегодня является чуть ли не главной составляющей линии НАТО и США на российском направлении".