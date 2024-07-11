https://ria.ru/20240711/raketa-1958863121.html

На территории больницы в Донецке упала неразорвавшаяся ракета РСЗО HIMARS

На территории больницы в Донецке упала неразорвавшаяся ракета РСЗО HIMARS - РИА Новости, 11.07.2024

На территории больницы в Донецке упала неразорвавшаяся ракета РСЗО HIMARS

Неразорвавшаяся ракета из американской РСЗО HIMARS упала на территории больницы в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T00:15

2024-07-11T00:15

2024-07-11T01:54

специальная военная операция на украине

пролетарский район

донецк

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 11 июл — РИА Новости. Неразорвавшаяся ракета из американской РСЗО HIMARS упала на территории больницы в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. В Пролетарском районе города около больницы №11 была обнаружена практически целая ракета, выпущенная из HIMARS. Найденная ракета полностью сохранила свой внешний вид, который отвечает именно управляемой ракете калибром 227 мм GMLRS М-30А1. Она также сохранила свой боевой заряд и даже взрыватель, из-за чего сохранялась опасность взрыва боеприпаса. Также на ракете отчетливо остались видны различные маркировки и дата выпуска от сентября 2020 года. Сотрудники правоохранительных органов и саперы МЧС оградили место происшествия на время обезвреживания боеприпаса. "На территории 11 больницы упала ракета HIMARS. Приехали сотрудники МЧС, взрывники. Смотрели, загрузили и уехали. Пострадавших и разрушений нет. Она просто упала так, плашмя. Но если бы воткнулась, то могла бы и взорваться", — рассказал РИА Новости очевидец происшествия, сотрудник больницы №11 Донецка Сергей. GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) — линейка американских высокоточных снарядов калибра 227 миллиметров с повышенной дальностью пуска, выпускаемая Lockheed Martin для применения реактивными системами залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS. Их поставляют в том числе Украине в рамках военной помощи. Для высокоточного поражения в носовой части находится блок навигации GPS.

https://ria.ru/20240710/ukraina-1958844118.html

https://ria.ru/20240710/spetsoperatsiya-1958836146.html

пролетарский район

донецк

украина

россия

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пролетарский район, донецк, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), lockheed martin , происшествия, россия