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На территории больницы в Донецке упала неразорвавшаяся ракета РСЗО HIMARS - РИА Новости, 11.07.2024
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00:15 11.07.2024 (обновлено: 01:54 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/raketa-1958863121.html
На территории больницы в Донецке упала неразорвавшаяся ракета РСЗО HIMARS
На территории больницы в Донецке упала неразорвавшаяся ракета РСЗО HIMARS - РИА Новости, 11.07.2024
На территории больницы в Донецке упала неразорвавшаяся ракета РСЗО HIMARS
Неразорвавшаяся ракета из американской РСЗО HIMARS упала на территории больницы в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T00:15
2024-07-11T01:54
специальная военная операция на украине
пролетарский район
донецк
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
lockheed martin
происшествия
россия
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ДОНЕЦК, 11 июл — РИА Новости. Неразорвавшаяся ракета из американской РСЗО HIMARS упала на территории больницы в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. В Пролетарском районе города около больницы №11 была обнаружена практически целая ракета, выпущенная из HIMARS. Найденная ракета полностью сохранила свой внешний вид, который отвечает именно управляемой ракете калибром 227 мм GMLRS М-30А1. Она также сохранила свой боевой заряд и даже взрыватель, из-за чего сохранялась опасность взрыва боеприпаса. Также на ракете отчетливо остались видны различные маркировки и дата выпуска от сентября 2020 года. Сотрудники правоохранительных органов и саперы МЧС оградили место происшествия на время обезвреживания боеприпаса. "На территории 11 больницы упала ракета HIMARS. Приехали сотрудники МЧС, взрывники. Смотрели, загрузили и уехали. Пострадавших и разрушений нет. Она просто упала так, плашмя. Но если бы воткнулась, то могла бы и взорваться", — рассказал РИА Новости очевидец происшествия, сотрудник больницы №11 Донецка Сергей. GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) — линейка американских высокоточных снарядов калибра 227 миллиметров с повышенной дальностью пуска, выпускаемая Lockheed Martin для применения реактивными системами залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS. Их поставляют в том числе Украине в рамках военной помощи. Для высокоточного поражения в носовой части находится блок навигации GPS.
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958844118.html
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пролетарский район
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пролетарский район, донецк, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), lockheed martin , происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Пролетарский район, Донецк, Украина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Lockheed Martin , Происшествия, Россия
На территории больницы в Донецке упала неразорвавшаяся ракета РСЗО HIMARS

На территории 11 больницы в Донецке упала неразорвавшаяся ракета из РСЗО HIMARS

© РИА НовостиПоследствия обстрела из РСЗО HIMARS
Последствия обстрела из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости
Последствия обстрела из РСЗО HIMARS. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 июл — РИА Новости. Неразорвавшаяся ракета из американской РСЗО HIMARS упала на территории больницы в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
В Пролетарском районе города около больницы №11 была обнаружена практически целая ракета, выпущенная из HIMARS. Найденная ракета полностью сохранила свой внешний вид, который отвечает именно управляемой ракете калибром 227 мм GMLRS М-30А1. Она также сохранила свой боевой заряд и даже взрыватель, из-за чего сохранялась опасность взрыва боеприпаса.
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Также на ракете отчетливо остались видны различные маркировки и дата выпуска от сентября 2020 года.
Сотрудники правоохранительных органов и саперы МЧС оградили место происшествия на время обезвреживания боеприпаса.
"На территории 11 больницы упала ракета HIMARS. Приехали сотрудники МЧС, взрывники. Смотрели, загрузили и уехали. Пострадавших и разрушений нет. Она просто упала так, плашмя. Но если бы воткнулась, то могла бы и взорваться", — рассказал РИА Новости очевидец происшествия, сотрудник больницы №11 Донецка Сергей.
GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) — линейка американских высокоточных снарядов калибра 227 миллиметров с повышенной дальностью пуска, выпускаемая Lockheed Martin для применения реактивными системами залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS. Их поставляют в том числе Украине в рамках военной помощи. Для высокоточного поражения в носовой части находится блок навигации GPS.
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Специальная военная операция на УкраинеПролетарский районДонецкУкраинаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Lockheed MartinПроисшествияРоссия
 
 
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