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У министра обороны Умерова нет плана действий, заявили в Раде - РИА Новости, 11.07.2024
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17:51 11.07.2024 (обновлено: 19:03 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/rada-1959054734.html
У министра обороны Умерова нет плана действий, заявили в Раде
У министра обороны Умерова нет плана действий, заявили в Раде - РИА Новости, 11.07.2024
У министра обороны Умерова нет плана действий, заявили в Раде
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила в своем Telegram-канале министра обороны Украины Рустема Умерова в том, что он не контролирует... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:51
2024-07-11T19:03
в мире
украина
рустем умеров
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила в своем Telegram-канале министра обороны Украины Рустема Умерова в том, что он не контролирует происходящее в ВСУ. "Оружие нужно, но плана до сих пор нет. Нет плана - неясно, какое оружие. Тысяча танков? Пушки? Самолеты? Формируют потребность по инерции и создают бригады-зомби. Замкнутый круг. Контроль за ВСУ со стороны министра нулевой. Министерство распалось на отдельные проекты заместителей", - написала Безуглая. Безуглая неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ. В частности, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в феврале его уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.
https://ria.ru/20240711/ukraina-1958898985.html
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в мире, украина, рустем умеров, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Рустем Умеров, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
У министра обороны Умерова нет плана действий, заявили в Раде

Депутат Рады Безуглая: министр обороны Умеров не контролирует происходящее в ВСУ

© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила в своем Telegram-канале министра обороны Украины Рустема Умерова в том, что он не контролирует происходящее в ВСУ.
"Оружие нужно, но плана до сих пор нет. Нет плана - неясно, какое оружие. Тысяча танков? Пушки? Самолеты? Формируют потребность по инерции и создают бригады-зомби. Замкнутый круг. Контроль за ВСУ со стороны министра нулевой. Министерство распалось на отдельные проекты заместителей", - написала Безуглая.
Безуглая неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ. В частности, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в феврале его уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.
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