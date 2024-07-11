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Российская ПВО за сутки сбила 24 украинских беспилотника - РИА Новости, 11.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:49 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/pvo-1958967035.html
Российская ПВО за сутки сбила 24 украинских беспилотника
Российская ПВО за сутки сбила 24 украинских беспилотника - РИА Новости, 11.07.2024
Российская ПВО за сутки сбила 24 украинских беспилотника
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 24 украинских беспилотника и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T13:49
2024-07-11T13:49
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 24 украинских беспилотника и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 24 беспилотных летательных аппарата и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении. Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ за сутки поразили скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 627 ураинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27520 беспилотных летательных аппаратов, 545 зенитных ракетных комплексов, 16551 танк и другие боевые бронированные машины, 1374 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11718 орудий полевой артиллерии и минометов, 23551 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила 24 украинских беспилотника

Минобороны: ПВО за сутки сбила 24 украинских беспилотника и пять снарядов HIMARS

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 24 украинских беспилотника и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 24 беспилотных летательных аппарата и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ за сутки поразили скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 627 ураинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27520 беспилотных летательных аппаратов, 545 зенитных ракетных комплексов, 16551 танк и другие боевые бронированные машины, 1374 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11718 орудий полевой артиллерии и минометов, 23551 единица специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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