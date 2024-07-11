Рейтинг@Mail.ru
Над четырьмя регионами за ночь уничтожили пять БПЛА - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:22 11.07.2024 (обновлено: 09:03 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/pvo-1958880799.html
Над четырьмя регионами за ночь уничтожили пять БПЛА
Над четырьмя регионами за ночь уничтожили пять БПЛА - РИА Новости, 11.07.2024
Над четырьмя регионами за ночь уничтожили пять БПЛА
Минувшей ночью системы ПВО сбили пять украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T06:22
2024-07-11T09:03
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
брянская область
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ff2124c74a03ab9f4bd0da0459eb57b1.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Минувшей ночью системы ПВО сбили пять украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории России", — говорится в релизе.Так, два дрона перехватили и уничтожили над территорией Брянской области, по одному — над Тамбовской, Тульской и Московской областями, уточнили в министерстве.Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, беспилотник, летевший на столицу, сбили в Ступинском городском округе. По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений нет, никто не пострадал.По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, один дрон уничтожили в небе над Суражским районом, другой — над Клинцовским. В этих случаях также обошлось без пострадавших и разрушений.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
брянская область
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0ad5adda400c919d5c37cf454048e8fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы рф, брянская область, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Брянская область, Московская область (Подмосковье)
Над четырьмя регионами за ночь уничтожили пять БПЛА

МО: силы ПВО уничтожили и перехватили пять беспилотников над четырьмя областями

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Работа ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Минувшей ночью системы ПВО сбили пять украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории России", — говорится в релизе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00
Так, два дрона перехватили и уничтожили над территорией Брянской области, по одному — над Тамбовской, Тульской и Московской областями, уточнили в министерстве.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, беспилотник, летевший на столицу, сбили в Ступинском городском округе. По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений нет, никто не пострадал.
По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, один дрон уничтожили в небе над Суражским районом, другой — над Клинцовским. В этих случаях также обошлось без пострадавших и разрушений.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы РФБрянская областьМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала