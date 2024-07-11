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Над четырьмя регионами за ночь уничтожили пять БПЛА
Над четырьмя регионами за ночь уничтожили пять БПЛА - РИА Новости, 11.07.2024
Над четырьмя регионами за ночь уничтожили пять БПЛА
Минувшей ночью системы ПВО сбили пять украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T06:22
2024-07-11T06:22
2024-07-11T09:03
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
брянская область
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Минувшей ночью системы ПВО сбили пять украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории России", — говорится в релизе.Так, два дрона перехватили и уничтожили над территорией Брянской области, по одному — над Тамбовской, Тульской и Московской областями, уточнили в министерстве.Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, беспилотник, летевший на столицу, сбили в Ступинском городском округе. По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений нет, никто не пострадал.По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, один дрон уничтожили в небе над Суражским районом, другой — над Клинцовским. В этих случаях также обошлось без пострадавших и разрушений.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы рф, брянская область, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Брянская область, Московская область (Подмосковье)
Над четырьмя регионами за ночь уничтожили пять БПЛА
МО: силы ПВО уничтожили и перехватили пять беспилотников над четырьмя областями