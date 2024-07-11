https://ria.ru/20240711/pvo-1958880799.html

Над четырьмя регионами за ночь уничтожили пять БПЛА

Над четырьмя регионами за ночь уничтожили пять БПЛА - РИА Новости, 11.07.2024

Над четырьмя регионами за ночь уничтожили пять БПЛА

Минувшей ночью системы ПВО сбили пять украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T06:22

2024-07-11T06:22

2024-07-11T09:03

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

брянская область

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Минувшей ночью системы ПВО сбили пять украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории России", — говорится в релизе.Так, два дрона перехватили и уничтожили над территорией Брянской области, по одному — над Тамбовской, Тульской и Московской областями, уточнили в министерстве.Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, беспилотник, летевший на столицу, сбили в Ступинском городском округе. По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений нет, никто не пострадал.По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, один дрон уничтожили в небе над Суражским районом, другой — над Клинцовским. В этих случаях также обошлось без пострадавших и разрушений.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

брянская область

московская область (подмосковье)

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безопасность, россия, вооруженные силы рф, брянская область, московская область (подмосковье)