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Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву - РИА Новости, 11.07.2024
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву
Силы ПВО в Ступинском городском округе отразили атаку беспилотника на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T05:19
2024-07-11T05:19
2024-07-11T05:27
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Силы ПВО в Ступинском городском округе отразили атаку беспилотника на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны в Ступинском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", — заявил он.Как уточнил мэр столицы, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву
Собянин: силы ПВО в Ступинском городском округе отразили атаку беспилотника