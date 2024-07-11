https://ria.ru/20240711/pvo-1958878446.html

Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву

Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву - РИА Новости, 11.07.2024

Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву

Силы ПВО в Ступинском городском округе отразили атаку беспилотника на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T05:19

2024-07-11T05:19

2024-07-11T05:27

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вооруженные силы украины

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сергей собянин

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Силы ПВО в Ступинском городском округе отразили атаку беспилотника на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны в Ступинском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", — заявил он.Как уточнил мэр столицы, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

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московская область (подмосковье), москва, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей собянин, россия