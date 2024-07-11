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Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву - РИА Новости, 11.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:19 11.07.2024 (обновлено: 05:27 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/pvo-1958878446.html
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву - РИА Новости, 11.07.2024
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву
Силы ПВО в Ступинском городском округе отразили атаку беспилотника на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T05:19
2024-07-11T05:27
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
москва
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сергей собянин
россия
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Силы ПВО в Ступинском городском округе отразили атаку беспилотника на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.&quot;Силами ПВО Минобороны в Ступинском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву&quot;, — заявил он.Как уточнил мэр столицы, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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московская область (подмосковье), москва, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей собянин, россия
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Москва, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сергей Собянин, Россия
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву

Собянин: силы ПВО в Ступинском городском округе отразили атаку беспилотника

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Силы ПВО в Ступинском городском округе отразили атаку беспилотника на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«

"Силами ПВО Минобороны в Ступинском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", — заявил он.

Как уточнил мэр столицы, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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