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Силы ПВО сбили беспилотник над Суражским районом Брянской области
Силы ПВО сбили беспилотник над Суражским районом Брянской области - РИА Новости, 11.07.2024
Силы ПВО сбили беспилотник над Суражским районом Брянской области
ПВО сбила беспилотник над Суражским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T04:07
2024-07-11T04:07
2024-07-11T04:10
специальная военная операция на украине
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безопасность
суражский район
александр богомаз
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. ПВО сбила беспилотник над Суражским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Суражским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Суражский район, Александр Богомаз
Силы ПВО сбили беспилотник над Суражским районом Брянской области
Богомаз: силы ПВО сбили беспилотник над Суражским районом Брянской области