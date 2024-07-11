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Силы ПВО сбили беспилотник в Брянской области
Силы ПВО сбили беспилотник в Брянской области - РИА Новости, 11.07.2024
Силы ПВО сбили беспилотник в Брянской области
ПВО сбила беспилотник над Клинцовским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T03:51
2024-07-11T03:51
2024-07-11T03:54
специальная военная операция на украине
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александр богомаз
клинцовский район
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. ПВО сбила беспилотник над Клинцовским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Клинцовским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы рф, россия, брянская область, александр богомаз, клинцовский район
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Брянская область, Александр Богомаз, Клинцовский район
Силы ПВО сбили беспилотник в Брянской области
Богомаз: силы ПВО сбили беспилотник над Клинцовским районом Брянской области