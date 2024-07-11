https://ria.ru/20240711/pvo-1958874956.html

Силы ПВО сбили беспилотник в Брянской области

Силы ПВО сбили беспилотник в Брянской области - РИА Новости, 11.07.2024

Силы ПВО сбили беспилотник в Брянской области

ПВО сбила беспилотник над Клинцовским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T03:51

2024-07-11T03:51

2024-07-11T03:54

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безопасность

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брянская область

александр богомаз

клинцовский район

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. ПВО сбила беспилотник над Клинцовским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Клинцовским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы рф, россия, брянская область, александр богомаз, клинцовский район