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Путин дал российское гражданство добровольцу из Сербии - РИА Новости, 11.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 11.07.2024 (обновлено: 15:41 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/putin-1958993289.html
Путин дал российское гражданство добровольцу из Сербии
Путин дал российское гражданство добровольцу из Сербии - РИА Новости, 11.07.2024
Путин дал российское гражданство добровольцу из Сербии
Доброволец из Сербии Александр Йокич, сражающийся на стороне России в зоне СВО, получил российское гражданство, cледует из указа президента, размещенного на... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:56
2024-07-11T15:41
специальная военная операция на украине
россия
сербия
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Доброволец из Сербии Александр Йокич, сражающийся на стороне России в зоне СВО, получил российское гражданство, cледует из указа президента, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов. &quot;Постановляю &lt;...&gt; принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: &lt;...&gt; Йокич Александр, родившийся 26 января 2003 года в Сербии&quot;, — говорится в документе.В конце апреля депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что Йокичу, который участвовал в освобождении Мариуполя и в боях под Угледаром, грозит депортация на родину и 25 лет лишения свободы по статье о наемничестве. При этом сербу четыре раза отказывали в получении российского гражданства из-за того, что он заключил контракт с ДНР, а не c Минобороны.Йокич награжден Георгиевским крестом lV и III степени и медалью "За освобождение Мариуполя".
https://ria.ru/20240424/dobrovolets-1942000188.html
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россия, сербия, владимир путин, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сербия, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин дал российское гражданство добровольцу из Сербии

Путин дал гражданство добровольцу из Сербии, сражающемуся за Россию на СВО

Доброволец из Сербии Александр Йокич. Кадр видео
Доброволец из Сербии Александр Йокич. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Доброволец из Сербии Александр Йокич. Кадр видео
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Доброволец из Сербии Александр Йокич, сражающийся на стороне России в зоне СВО, получил российское гражданство, cледует из указа президента, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
«

"Постановляю <...> принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> Йокич Александр, родившийся 26 января 2003 года в Сербии", — говорится в документе.

В конце апреля депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что Йокичу, который участвовал в освобождении Мариуполя и в боях под Угледаром, грозит депортация на родину и 25 лет лишения свободы по статье о наемничестве. При этом сербу четыре раза отказывали в получении российского гражданства из-за того, что он заключил контракт с ДНР, а не c Минобороны.
Йокич награжден Георгиевским крестом lV и III степени и медалью "За освобождение Мариуполя".
Александр Йокич с сослуживцем - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Сербскому добровольцу, воюющему за Россию, грозит 25 лет тюрьмы
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСербияВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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