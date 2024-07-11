https://ria.ru/20240711/putin-1958993289.html

Путин дал российское гражданство добровольцу из Сербии

Путин дал российское гражданство добровольцу из Сербии - РИА Новости, 11.07.2024

Путин дал российское гражданство добровольцу из Сербии

Доброволец из Сербии Александр Йокич, сражающийся на стороне России в зоне СВО, получил российское гражданство, cледует из указа президента, размещенного на... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:56

2024-07-11T14:56

2024-07-11T15:41

специальная военная операция на украине

россия

сербия

владимир путин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942038570_0:173:785:614_1920x0_80_0_0_8109e49f31b6213f3e3bd429ebf6997d.jpg

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Доброволец из Сербии Александр Йокич, сражающийся на стороне России в зоне СВО, получил российское гражданство, cледует из указа президента, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов. "Постановляю <...> принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> Йокич Александр, родившийся 26 января 2003 года в Сербии", — говорится в документе.В конце апреля депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что Йокичу, который участвовал в освобождении Мариуполя и в боях под Угледаром, грозит депортация на родину и 25 лет лишения свободы по статье о наемничестве. При этом сербу четыре раза отказывали в получении российского гражданства из-за того, что он заключил контракт с ДНР, а не c Минобороны.Йокич награжден Георгиевским крестом lV и III степени и медалью "За освобождение Мариуполя".

https://ria.ru/20240424/dobrovolets-1942000188.html

россия

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сербия, владимир путин, госдума рф