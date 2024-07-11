https://ria.ru/20240711/putin-1958987800.html

БРИКС уделяет большое внимание доле нацвалют в расчетах, заявил Путин

БРИКС уделяет большое внимание доле нацвалют в расчетах, заявил Путин - РИА Новости, 11.07.2024

БРИКС уделяет большое внимание доле нацвалют в расчетах, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин, выступая на парламентском форуме БРИКС, заявил, что большое внимание уделяется увеличению доли национальных валют в торговле и... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:39

2024-07-11T14:39

2024-07-11T14:57

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на парламентском форуме БРИКС, заявил, что большое внимание уделяется увеличению доли национальных валют в торговле и инвестициях."Большое внимание уделаем увеличению доли национальных валют в торговле и инвестициях, а также разработке безопасных и надежных финансовых инструментов и механизмов взаимных расчетов", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240711/briks-1958992466.html

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брикс, экономика, россия, владимир путин, в мире