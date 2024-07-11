https://ria.ru/20240711/putin-1958984403.html

Путин уверен, что в БРИКС сделают все для снижения напряженности в мире

Путин уверен, что в БРИКС сделают все для снижения напряженности в мире - РИА Новости, 11.07.2024

Путин уверен, что в БРИКС сделают все для снижения напряженности в мире

Президент России Владимир Путин уверен, что парламентарии стран БРИКС внесут весомый вклад в развитие объединения и сделают все для снижения напряженности в... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:31

2024-07-11T14:31

2024-07-11T14:43

брикс

россия

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155971/99/1559719951_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_366a966b59eaa7962d542a9c5239dd71.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что парламентарии стран БРИКС внесут весомый вклад в развитие объединения и сделают все для снижения напряженности в мире."Ведь вы, как представители интересов своих народов, выразители их политической, национальной воли, остро чувствуете подлинные запросы, настроения и потребности миллионов, а можно без преувеличения сказать, и миллиардов людей на нашей планете. И уверен, внесёте весомый вклад в решение вопросов социально-экономического развития стран БРИКС, в повышение благосостояния наших народов. И, конечно, сделаете всё возможное для снижения международной напряжённости, для формирования более справедливого, демократичного, многополярного и многостороннего миропорядка", - заявил президент РФ Владимир Путин на Х парламентском форуме БРИКС, обращаясь к участникам форума.

https://ria.ru/20240711/putin-1958988249.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брикс, россия, владимир путин, в мире