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Путин уверен, что в БРИКС сделают все для снижения напряженности в мире - РИА Новости, 11.07.2024
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14:31 11.07.2024 (обновлено: 14:43 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/putin-1958984403.html
Путин уверен, что в БРИКС сделают все для снижения напряженности в мире
Путин уверен, что в БРИКС сделают все для снижения напряженности в мире - РИА Новости, 11.07.2024
Путин уверен, что в БРИКС сделают все для снижения напряженности в мире
Президент России Владимир Путин уверен, что парламентарии стран БРИКС внесут весомый вклад в развитие объединения и сделают все для снижения напряженности в... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:31
2024-07-11T14:43
брикс
россия
владимир путин
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что парламентарии стран БРИКС внесут весомый вклад в развитие объединения и сделают все для снижения напряженности в мире."Ведь вы, как представители интересов своих народов, выразители их политической, национальной воли, остро чувствуете подлинные запросы, настроения и потребности миллионов, а можно без преувеличения сказать, и миллиардов людей на нашей планете. И уверен, внесёте весомый вклад в решение вопросов социально-экономического развития стран БРИКС, в повышение благосостояния наших народов. И, конечно, сделаете всё возможное для снижения международной напряжённости, для формирования более справедливого, демократичного, многополярного и многостороннего миропорядка", - заявил президент РФ Владимир Путин на Х парламентском форуме БРИКС, обращаясь к участникам форума.
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брикс, россия, владимир путин, в мире
БРИКС, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин уверен, что в БРИКС сделают все для снижения напряженности в мире

Путин: парламентарии стран БРИКС сделают все для снижения напряженности в мире

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что парламентарии стран БРИКС внесут весомый вклад в развитие объединения и сделают все для снижения напряженности в мире.
"Ведь вы, как представители интересов своих народов, выразители их политической, национальной воли, остро чувствуете подлинные запросы, настроения и потребности миллионов, а можно без преувеличения сказать, и миллиардов людей на нашей планете. И уверен, внесёте весомый вклад в решение вопросов социально-экономического развития стран БРИКС, в повышение благосостояния наших народов. И, конечно, сделаете всё возможное для снижения международной напряжённости, для формирования более справедливого, демократичного, многополярного и многостороннего миропорядка", - заявил президент РФ Владимир Путин на Х парламентском форуме БРИКС, обращаясь к участникам форума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Встречи парламентариев БРИКС укрепляют авторитет организации, заявил Путин
Вчера, 14:42
 
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