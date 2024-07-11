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Шесть прудов расчистят в Липецкой области в 2024 году на средства региона - РИА Новости, 11.07.2024
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Липецкая область
 
16:43 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/prudy-1959032308.html
Шесть прудов расчистят в Липецкой области в 2024 году на средства региона
Шесть прудов расчистят в Липецкой области в 2024 году на средства региона - РИА Новости, 11.07.2024
Шесть прудов расчистят в Липецкой области в 2024 году на средства региона
В 2024 году в разных районах Липецкой области по поручению губернатора Игоря Артамонова планируют расчистить шесть прудов, всего за пять лет экологи привели в... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:43
2024-07-11T16:43
липецкая область
жкх
липецкая область
усманский район
тербунский район
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 11 июл — РИА Новости. В 2024 году в разных районах Липецкой области по поручению губернатора Игоря Артамонова планируют расчистить шесть прудов, всего за пять лет экологи привели в порядок 15 водоемов для 300 тысяч жителей, сообщили в пресс- службе областного правительства. Работы по расчистке липецких прудов ведутся в рамках региональной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области", разработанной по поручению губернатора Артамонова, уточнили в пресс-службе. За время ее реализации на средства областного бюджета приведены в порядок водоемы в Долгоруковском, Краснинском, Лебедянском, Тербунском, Хлевенском, Липецком, Усманском районах, Измалковском и Добровском округах, где проживает более 300 тысяч человек. В чистые пруды запускают рыбу, благоустраивают территорию возле водоемов, оборудуют места для отдыха и купания людей. В этом году по заявкам муниципалитетов в Липецкой области расчистят еще шесть прудов. В настоящее время ведутся работы в селе Яблоново Краснинского района. Местный пруд осушили и чистят от иловых отложений. На расчистку прудов в селе Озерки в Тербунском районе и в селе Топтыково в Чаплыгинском районе региональные власти планируют направить более 12 миллионов рублей, восстановление прудов в селах Баловнево Данковского района и в райцентре Становое обойдется в сумму чуть более 2 миллионов, на расчистку пруда в селе Октябрьское Усманского района из региональной казны выделят более 5 миллионов рублей. "Расчистка водоемов имеет важное экологическое значение, а приведение берегов в порядок — социальный эффект. Ухоженные прибрежные зоны становятся местами притяжения для отдыха", — процитировали в пресс-службе региона Артамонова.
https://ria.ru/20240419/usman-1941086764.html
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жкх, липецкая область, усманский район, тербунский район, игорь артамонов
Липецкая область, ЖКХ, Липецкая область, Усманский район, Тербунский район, Игорь Артамонов

Шесть прудов расчистят в Липецкой области в 2024 году на средства региона

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудник ЖКХ во время очистки пруда
Сотрудник ЖКХ во время очистки пруда - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудник ЖКХ во время очистки пруда . Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 11 июл — РИА Новости. В 2024 году в разных районах Липецкой области по поручению губернатора Игоря Артамонова планируют расчистить шесть прудов, всего за пять лет экологи привели в порядок 15 водоемов для 300 тысяч жителей, сообщили в пресс- службе областного правительства.
Работы по расчистке липецких прудов ведутся в рамках региональной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области", разработанной по поручению губернатора Артамонова, уточнили в пресс-службе.
За время ее реализации на средства областного бюджета приведены в порядок водоемы в Долгоруковском, Краснинском, Лебедянском, Тербунском, Хлевенском, Липецком, Усманском районах, Измалковском и Добровском округах, где проживает более 300 тысяч человек. В чистые пруды запускают рыбу, благоустраивают территорию возле водоемов, оборудуют места для отдыха и купания людей.
В этом году по заявкам муниципалитетов в Липецкой области расчистят еще шесть прудов. В настоящее время ведутся работы в селе Яблоново Краснинского района. Местный пруд осушили и чистят от иловых отложений. На расчистку прудов в селе Озерки в Тербунском районе и в селе Топтыково в Чаплыгинском районе региональные власти планируют направить более 12 миллионов рублей, восстановление прудов в селах Баловнево Данковского района и в райцентре Становое обойдется в сумму чуть более 2 миллионов, на расчистку пруда в селе Октябрьское Усманского района из региональной казны выделят более 5 миллионов рублей.
"Расчистка водоемов имеет важное экологическое значение, а приведение берегов в порядок — социальный эффект. Ухоженные прибрежные зоны становятся местами притяжения для отдыха", — процитировали в пресс-службе региона Артамонова.
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