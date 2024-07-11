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Профицит текущего счета платежного баланса России вырос в 1,7 раза - РИА Новости, 11.07.2024
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16:37 11.07.2024
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Профицит текущего счета платежного баланса России вырос в 1,7 раза
Профицит текущего счета платежного баланса России вырос в 1,7 раза - РИА Новости, 11.07.2024
Профицит текущего счета платежного баланса России вырос в 1,7 раза
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-июне текущего года выросло в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:37
2024-07-11T16:37
экономика
россия
сша
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-июне текущего года выросло в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 40,6 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России. "В январе-июне 2024 года профицит счета текущих операций увеличился до 40,6 млрд долларов США с 23,3 млрд долларов США в соответствующем периоде 2023 года за счет увеличения профицита торгового баланса и уменьшения дефицита баланса первичных и вторичных доходов", - говорится в сообщении регулятора. По данным ЦБ, в июне 2024 года положительное сальдо счета текущих операций составило 4,7 миллиарда долларов против 6,3 миллиарда долларов годом ранее.
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экономика, россия, сша, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Профицит текущего счета платежного баланса России вырос в 1,7 раза

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе – июне вырос в 1,7 раза

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства и платежный документ
Рублевые купюры разного достоинства и платежный документ - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рублевые купюры разного достоинства и платежный документ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-июне текущего года выросло в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 40,6 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России.
"В январе-июне 2024 года профицит счета текущих операций увеличился до 40,6 млрд долларов США с 23,3 млрд долларов США в соответствующем периоде 2023 года за счет увеличения профицита торгового баланса и уменьшения дефицита баланса первичных и вторичных доходов", - говорится в сообщении регулятора.
По данным ЦБ, в июне 2024 года положительное сальдо счета текущих операций составило 4,7 миллиарда долларов против 6,3 миллиарда долларов годом ранее.
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