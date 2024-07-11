https://ria.ru/20240711/proekt-1959013854.html
В ГД внесли проект о запрете курения на остановках общественного транспорта
В ГД внесли проект о запрете курения на остановках общественного транспорта - РИА Новости, 11.07.2024
В ГД внесли проект о запрете курения на остановках общественного транспорта
Группа депутатов от партии ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить курение табака или... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:48
2024-07-11T15:48
2024-07-11T15:48
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
лдпр
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Группа депутатов от партии ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить курение табака или потребление никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта, документ доступен в думской электронной базе. Изменение предлагается внести в статью 12 закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции". "Запреты коснутся территорий остановок общественного транспорта и пяти метров от их нахождения, а также входов в магазины и различные организации, расположенные в многоквартирных жилых домах", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. На сегодняшний день законом запрещено курение на станциях метрополитена, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов и аэропортов. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие позволит учесть интересы граждан, испытывающих неудобство от курения, и создать для них более благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма.
https://ria.ru/20240628/kurenie-1956176242.html
https://ria.ru/20240531/minzdrav-1949540241.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_0bf4d96376f921b05774c7fca74dbe7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, общество
Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР, Общество
В ГД внесли проект о запрете курения на остановках общественного транспорта
В ГД внесли законопроект о запрете курения на стоянках общественного транспорта
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости.
Группа депутатов от партии ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект
, которым предлагается запретить курение табака или потребление никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта, документ доступен в думской электронной базе.
Изменение предлагается внести в статью 12 закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции".
"Запреты коснутся территорий остановок общественного транспорта и пяти метров от их нахождения, а также входов в магазины и различные организации, расположенные в многоквартирных жилых домах", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
На сегодняшний день законом запрещено курение на станциях метрополитена, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов и аэропортов.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие позволит учесть интересы граждан, испытывающих неудобство от курения, и создать для них более благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма.