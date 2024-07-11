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В ГД внесли проект о запрете курения на остановках общественного транспорта - РИА Новости, 11.07.2024
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15:48 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/proekt-1959013854.html
В ГД внесли проект о запрете курения на остановках общественного транспорта
В ГД внесли проект о запрете курения на остановках общественного транспорта - РИА Новости, 11.07.2024
В ГД внесли проект о запрете курения на остановках общественного транспорта
Группа депутатов от партии ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить курение табака или... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:48
2024-07-11T15:48
леонид слуцкий (политик)
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лдпр
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Группа депутатов от партии ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить курение табака или потребление никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта, документ доступен в думской электронной базе. Изменение предлагается внести в статью 12 закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции". "Запреты коснутся территорий остановок общественного транспорта и пяти метров от их нахождения, а также входов в магазины и различные организации, расположенные в многоквартирных жилых домах", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. На сегодняшний день законом запрещено курение на станциях метрополитена, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов и аэропортов. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие позволит учесть интересы граждан, испытывающих неудобство от курения, и создать для них более благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма.
https://ria.ru/20240628/kurenie-1956176242.html
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леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, общество
Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР, Общество
В ГД внесли проект о запрете курения на остановках общественного транспорта

В ГД внесли законопроект о запрете курения на стоянках общественного транспорта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Группа депутатов от партии ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить курение табака или потребление никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта, документ доступен в думской электронной базе.
Изменение предлагается внести в статью 12 закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции".
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"Запреты коснутся территорий остановок общественного транспорта и пяти метров от их нахождения, а также входов в магазины и различные организации, расположенные в многоквартирных жилых домах", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
На сегодняшний день законом запрещено курение на станциях метрополитена, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов и аэропортов.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие позволит учесть интересы граждан, испытывающих неудобство от курения, и создать для них более благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма.
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Леонид Слуцкий (политик)Госдума РФЛДПРОбщество
 
 
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