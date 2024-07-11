https://ria.ru/20240711/primore-1958882720.html

В Приморье задержали мигранта, оскорбительно высказывавшегося о русских

В Приморье задержали мигранта, оскорбительно высказывавшегося о русских - РИА Новости, 11.07.2024

В Приморье задержали мигранта, оскорбительно высказывавшегося о русских

Следователи в Приморье задержали мигранта, нецензурно и оскорбительно высказавшегося о русских в ходе конфликта с местными жителями на парковке в Артеме,... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T07:11

2024-07-11T07:11

2024-07-11T07:11

происшествия

россия

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Следователи в Приморье задержали мигранта, нецензурно и оскорбительно высказавшегося о русских в ходе конфликта с местными жителями на парковке в Артеме, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. Отмечается, что 20-летний уроженец иностранного государства подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности). По версии следствия, 8 июля 2024 года возле дома по улице Фрунзе в городе Артем подозреваемый высказывал угрозы применения насилия в отношении местных жителей и допустил высказывания, унижающие человеческое достоинство группы лиц, выделенных по национальному признаку. "В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, следователем принято решение о необходимости избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, начата проверка законности получения подозреваемым гражданства Российской Федерации", - говорится в сообщении приморского Следкома. Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись конфликта на парковке в городе Артеме Приморского края между иностранным гражданином и двумя местными жителями. На запечатленных кадрах иностранец нецензурно и оскорбительно высказывается о русских. СК РФ сообщил о возбуждении в отношении иностранца уголовного дела по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства), глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал от руководителя приморского следственного управления доклад о расследовании преступления.

https://ria.ru/20240710/prigovor-1958745845.html

россия

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин