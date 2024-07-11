https://ria.ru/20240711/primore-1958882720.html
В Приморье задержали мигранта, оскорбительно высказывавшегося о русских
В Приморье задержали мигранта, оскорбительно высказывавшегося о русских - РИА Новости, 11.07.2024
В Приморье задержали мигранта, оскорбительно высказывавшегося о русских
Следователи в Приморье задержали мигранта, нецензурно и оскорбительно высказавшегося о русских в ходе конфликта с местными жителями на парковке в Артеме,... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T07:11
2024-07-11T07:11
2024-07-11T07:11
происшествия
россия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Следователи в Приморье задержали мигранта, нецензурно и оскорбительно высказавшегося о русских в ходе конфликта с местными жителями на парковке в Артеме, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. Отмечается, что 20-летний уроженец иностранного государства подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности). По версии следствия, 8 июля 2024 года возле дома по улице Фрунзе в городе Артем подозреваемый высказывал угрозы применения насилия в отношении местных жителей и допустил высказывания, унижающие человеческое достоинство группы лиц, выделенных по национальному признаку. "В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, следователем принято решение о необходимости избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, начата проверка законности получения подозреваемым гражданства Российской Федерации", - говорится в сообщении приморского Следкома. Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись конфликта на парковке в городе Артеме Приморского края между иностранным гражданином и двумя местными жителями. На запечатленных кадрах иностранец нецензурно и оскорбительно высказывается о русских. СК РФ сообщил о возбуждении в отношении иностранца уголовного дела по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства), глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал от руководителя приморского следственного управления доклад о расследовании преступления.
https://ria.ru/20240710/prigovor-1958745845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
Происшествия, Россия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
В Приморье задержали мигранта, оскорбительно высказывавшегося о русских
Следователи в Приморье задержали мигранта, оскорблявшего местных жителей
ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Следователи в Приморье задержали мигранта, нецензурно и оскорбительно высказавшегося о русских в ходе конфликта с местными жителями на парковке в Артеме, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
Отмечается, что 20-летний уроженец иностранного государства подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности).
По версии следствия, 8 июля 2024 года возле дома по улице Фрунзе в городе Артем подозреваемый высказывал угрозы применения насилия в отношении местных жителей и допустил высказывания, унижающие человеческое достоинство группы лиц, выделенных по национальному признаку.
"В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, следователем принято решение о необходимости избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, начата проверка законности получения подозреваемым гражданства Российской Федерации", - говорится в сообщении приморского Следкома.
Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись конфликта на парковке в городе Артеме Приморского края между иностранным гражданином и двумя местными жителями. На запечатленных кадрах иностранец нецензурно и оскорбительно высказывается о русских. СК РФ сообщил о возбуждении в отношении иностранца уголовного дела по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства), глава ведомства Александр Бастрыкин
потребовал от руководителя приморского следственного управления доклад о расследовании преступления.