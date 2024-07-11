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Координатор подполья отреагировал на приговор украинского суда
Координатор подполья отреагировал на приговор украинского суда - РИА Новости, 11.07.2024
Координатор подполья отреагировал на приговор украинского суда
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с корреспондентом РИА Новости назвал приговор суда Украины признанием заслуг. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T19:27
2024-07-11T19:27
2024-07-11T19:27
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ДОНЕЦК, 11 июл — РИА Новости. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с корреспондентом РИА Новости назвал приговор суда Украины признанием заслуг. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ, говорится, что суд назначил Лебедеву 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Как установило расследование, агент выполнял задачи ФСБ по нескольким направлениям, включая "сбор разведанных о силах обороны и корректировка воздушных атак". "Сегодня СБУ сделало признание моих заслуг перед родиной! Это признание, дорогого стоит. Это признание того, что в трудное время я делал что мог и как мог, чтобы освободить свою родину от бандеровцев", - рассказал Лебедев. Также он добавил, что из-за конфискованного имущества он не переживает, для него главное это приблизить победу. "Не могу не вспомнить тех товарищей, которые прямо сейчас, по ту сторону ЛБС, рискуя свободой и жизнью, помогают нам в войне с бандеровскими террористами. Честь вам и уважение. Без вас, вашей помощи, я бы не смог ничего сделать. Служу России!", - сказал координатор николаевского подполья.
https://ria.ru/20240711/ukraina-1959039244.html
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в мире, донецк, украина, сергей лебедев, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Донецк, Украина, Сергей Лебедев, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Координатор подполья отреагировал на приговор украинского суда
Координатор подполья Лебедев назвал приговор суда Украины признанием заслуг
ДОНЕЦК, 11 июл — РИА Новости. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с корреспондентом РИА Новости назвал приговор суда Украины признанием заслуг.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ
, говорится, что суд назначил Лебедеву 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Как установило расследование, агент выполнял задачи ФСБ
по нескольким направлениям, включая "сбор разведанных о силах обороны и корректировка воздушных атак".
"Сегодня СБУ сделало признание моих заслуг перед родиной! Это признание, дорогого стоит. Это признание того, что в трудное время я делал что мог и как мог, чтобы освободить свою родину от бандеровцев", - рассказал Лебедев.
Также он добавил, что из-за конфискованного имущества он не переживает, для него главное это приблизить победу.
"Не могу не вспомнить тех товарищей, которые прямо сейчас, по ту сторону ЛБС, рискуя свободой и жизнью, помогают нам в войне с бандеровскими террористами. Честь вам и уважение. Без вас, вашей помощи, я бы не смог ничего сделать. Служу России!", - сказал координатор николаевского подполья.