Рейтинг@Mail.ru
Координатор подполья отреагировал на приговор украинского суда - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:27 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/prigovor-1959080253.html
Координатор подполья отреагировал на приговор украинского суда
Координатор подполья отреагировал на приговор украинского суда - РИА Новости, 11.07.2024
Координатор подполья отреагировал на приговор украинского суда
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с корреспондентом РИА Новости назвал приговор суда Украины признанием заслуг. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T19:27
2024-07-11T19:27
в мире
донецк
украина
сергей лебедев
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883925989_0:0:1171:659_1920x0_80_0_0_44dc285756f5f92bb5dba60272697daa.jpg
ДОНЕЦК, 11 июл — РИА Новости. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с корреспондентом РИА Новости назвал приговор суда Украины признанием заслуг. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ, говорится, что суд назначил Лебедеву 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Как установило расследование, агент выполнял задачи ФСБ по нескольким направлениям, включая "сбор разведанных о силах обороны и корректировка воздушных атак". "Сегодня СБУ сделало признание моих заслуг перед родиной! Это признание, дорогого стоит. Это признание того, что в трудное время я делал что мог и как мог, чтобы освободить свою родину от бандеровцев", - рассказал Лебедев. Также он добавил, что из-за конфискованного имущества он не переживает, для него главное это приблизить победу. "Не могу не вспомнить тех товарищей, которые прямо сейчас, по ту сторону ЛБС, рискуя свободой и жизнью, помогают нам в войне с бандеровскими террористами. Честь вам и уважение. Без вас, вашей помощи, я бы не смог ничего сделать. Служу России!", - сказал координатор николаевского подполья.
https://ria.ru/20240711/ukraina-1959039244.html
https://ria.ru/20240711/ukraina-1959051768.html
донецк
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883925989_27:0:852:619_1920x0_80_0_0_b34f76a383192d10fe90a8826a1cd83a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, украина, сергей лебедев, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Донецк, Украина, Сергей Лебедев, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Координатор подполья отреагировал на приговор украинского суда

Координатор подполья Лебедев назвал приговор суда Украины признанием заслуг

© РИА НовостиСергей Лебедев
Сергей Лебедев - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости
Сергей Лебедев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 июл — РИА Новости. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с корреспондентом РИА Новости назвал приговор суда Украины признанием заслуг.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ, говорится, что суд назначил Лебедеву 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Как установило расследование, агент выполнял задачи ФСБ по нескольким направлениям, включая "сбор разведанных о силах обороны и корректировка воздушных атак".
Боевая работа расчета САУ Гиацинт-С ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
В США забили тревогу из-за "безумия" на Украине
Вчера, 17:01
"Сегодня СБУ сделало признание моих заслуг перед родиной! Это признание, дорогого стоит. Это признание того, что в трудное время я делал что мог и как мог, чтобы освободить свою родину от бандеровцев", - рассказал Лебедев.
Также он добавил, что из-за конфискованного имущества он не переживает, для него главное это приблизить победу.
"Не могу не вспомнить тех товарищей, которые прямо сейчас, по ту сторону ЛБС, рискуя свободой и жизнью, помогают нам в войне с бандеровскими террористами. Честь вам и уважение. Без вас, вашей помощи, я бы не смог ничего сделать. Служу России!", - сказал координатор николаевского подполья.
Боевая работа артиллеристов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
"По всей Украине". На Западе неожиданно высказались о спецоперации
Вчера, 17:42
 
В миреДонецкУкраинаСергей ЛебедевСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала