https://ria.ru/20240711/prigovor-1958875642.html

В ЕАО студент получил пять лет колонии за сотрудничество с СБУ

В ЕАО студент получил пять лет колонии за сотрудничество с СБУ - РИА Новости, 11.07.2024

В ЕАО студент получил пять лет колонии за сотрудничество с СБУ

Суд в Еврейской автономной области приговорил к пяти годам колонии строгого режима за госизмену студента из Биробиджана, за вознаграждение передававшего... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T04:16

2024-07-11T04:16

2024-07-11T04:21

происшествия

еврейская автономная область

биробиджан

россия

служба безопасности украины

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Суд в Еврейской автономной области приговорил к пяти годам колонии строгого режима за госизмену студента из Биробиджана, за вознаграждение передававшего украинским спецслужбам информацию о местах дислокации воинских подразделений в зоне СВО, сообщили в УФСБ России по ЕАО. Отмечается, что ранее областное УФСБ возбудило и расследовало уголовное дело в отношении жителя Биробиджана, учащегося одного из колледжей области, который за материальное вознаграждение оказывал содействие Службе безопасности Украины в деятельности против безопасности Российской Федерации. "Молодой человек, используя сеть Интернет, выполнял задание СБУ по сбору информации о российских военнослужащих и местах дислокации воинских подразделений в зоне СВО. В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием", - говорится в сообщении. Суд Еврейской автономной области признал биробиджанца виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена) и приговорил его к 5 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Отмечается, что при вынесении приговора суд учел имеющиеся смягчающие обстоятельства и применил положение, позволяющее назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление. Приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20240708/gosizmena-1958122960.html

https://ria.ru/20240703/zaderzhanie-1957000043.html

еврейская автономная область

биробиджан

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происшествия, еврейская автономная область, биробиджан, россия, служба безопасности украины