Запад безосновательно пытается сделать Орбана изгоем, заявил Фицо
Фицо: Орбана за визиты в РФ и КНР безосновательно пытаются сделать изгоем года
© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 11 июл - РИА Новости. Венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его поездку на Украину, в Россию и Китай безосновательно пытаются сделать изгоем, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
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"Я не верил собственным глазам, что сделали с венгерским премьером за то, что он решил, как суверенный политик, посетить с визитом Украину, Россию и Китай и распространял инициативы о мире. Это просто недопустимо. Если бы он поехал заверять в том, что славяне должны убивать друг друга еще более интенсивно, возможно, его кто-то выдвинул бы на Нобелевскую премию мира. А так делают из него, и это полностью безосновательно, изгоя года", - сказал Фицо в своем видеообращении, распространенном в четверг.
Ранее издание Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС сообщало, что страны Евросоюза рассматривают меры "наказания" для Венгрии на фоне недовольства визитами Орбана в Москву и Пекин. По данным издания, страны ЕС могут решить бойкотировать организованные Венгрией неофициальные встречи министров. Как пишет Politico, на первое заседание Совета под председательством Будапешта во вторник только восемь стран прислали своих министров. Согласно изданию, несколько послов ЕС предложили саботировать неофициальную встречу глав МИД в Будапеште в конце августа.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.