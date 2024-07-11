https://ria.ru/20240711/podpole-1959028715.html
Подполье сообщило об уничтожении четырех гаубиц ВСУ в Запорожской области
Подполье сообщило об уничтожении четырех гаубиц ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 11.07.2024
Подполье сообщило об уничтожении четырех гаубиц ВСУ в Запорожской области
В пригороде Гуляйполя в Запорожской области уничтожены четыре артиллерийские гаубицы ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:32
2024-07-11T16:32
2024-07-11T16:32
специальная военная операция на украине
запорожская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956314249_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_e54c140f602e0c617352e579e9057cee.jpg
ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. В пригороде Гуляйполя в Запорожской области уничтожены четыре артиллерийские гаубицы ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "По сообщениям местных жителей, в 9 часов утра произошел взрыв в лесопосадке в пригороде поселка городского типа Гуляйполе. Было уничтожено четыре артиллерийские установки - предположительно, [американские гаубицы] М777", - сказал собеседник агентства. По его данным, подполье фиксировало выгрузку в этой местности боекомплекта 155 мм калибра. Также он предоставил фотографию, на которой виден большой столб дыма.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956314249_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_455f0893dab2770ee6a2e9418ad4a5b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об уничтожении четырех гаубиц ВСУ в Запорожской области
Подполье: в пригороде Гуляйполя уничтожены четыре гаубиц ВСУ
ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. В пригороде Гуляйполя в Запорожской области уничтожены четыре артиллерийские гаубицы ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"По сообщениям местных жителей, в 9 часов утра произошел взрыв в лесопосадке в пригороде поселка городского типа Гуляйполе. Было уничтожено четыре артиллерийские установки - предположительно, [американские гаубицы] М777", - сказал собеседник агентства.
По его данным, подполье фиксировало выгрузку в этой местности боекомплекта 155 мм калибра.
Также он предоставил фотографию, на которой виден большой столб дыма.