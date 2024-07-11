https://ria.ru/20240711/podpole-1959028715.html

Подполье сообщило об уничтожении четырех гаубиц ВСУ в Запорожской области

Подполье сообщило об уничтожении четырех гаубиц ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 11.07.2024

Подполье сообщило об уничтожении четырех гаубиц ВСУ в Запорожской области

В пригороде Гуляйполя в Запорожской области уничтожены четыре артиллерийские гаубицы ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T16:32

2024-07-11T16:32

2024-07-11T16:32

специальная военная операция на украине

запорожская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956314249_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_e54c140f602e0c617352e579e9057cee.jpg

ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. В пригороде Гуляйполя в Запорожской области уничтожены четыре артиллерийские гаубицы ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "По сообщениям местных жителей, в 9 часов утра произошел взрыв в лесопосадке в пригороде поселка городского типа Гуляйполе. Было уничтожено четыре артиллерийские установки - предположительно, [американские гаубицы] М777", - сказал собеседник агентства. По его данным, подполье фиксировало выгрузку в этой местности боекомплекта 155 мм калибра. Также он предоставил фотографию, на которой виден большой столб дыма.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф