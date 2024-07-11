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Подполье сообщило об уничтожении четырех гаубиц ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 11.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:32 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/podpole-1959028715.html
Подполье сообщило об уничтожении четырех гаубиц ВСУ в Запорожской области
Подполье сообщило об уничтожении четырех гаубиц ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 11.07.2024
Подполье сообщило об уничтожении четырех гаубиц ВСУ в Запорожской области
В пригороде Гуляйполя в Запорожской области уничтожены четыре артиллерийские гаубицы ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:32
2024-07-11T16:32
специальная военная операция на украине
запорожская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. В пригороде Гуляйполя в Запорожской области уничтожены четыре артиллерийские гаубицы ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "По сообщениям местных жителей, в 9 часов утра произошел взрыв в лесопосадке в пригороде поселка городского типа Гуляйполе. Было уничтожено четыре артиллерийские установки - предположительно, [американские гаубицы] М777", - сказал собеседник агентства. По его данным, подполье фиксировало выгрузку в этой местности боекомплекта 155 мм калибра. Также он предоставил фотографию, на которой виден большой столб дыма.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об уничтожении четырех гаубиц ВСУ в Запорожской области

Подполье: в пригороде Гуляйполя уничтожены четыре гаубиц ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. В пригороде Гуляйполя в Запорожской области уничтожены четыре артиллерийские гаубицы ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"По сообщениям местных жителей, в 9 часов утра произошел взрыв в лесопосадке в пригороде поселка городского типа Гуляйполе. Было уничтожено четыре артиллерийские установки - предположительно, [американские гаубицы] М777", - сказал собеседник агентства.
По его данным, подполье фиксировало выгрузку в этой местности боекомплекта 155 мм калибра.
Также он предоставил фотографию, на которой виден большой столб дыма.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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