https://ria.ru/20240711/podderzhka-1959092112.html

США объявили о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов долларов

США объявили о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов долларов - РИА Новости, 11.07.2024

США объявили о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов долларов

США объявили о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов долларов, туда войдет батарея ПВО Patriot и боеприпасы, следует из пресс-релизов Пентагона и... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T20:43

2024-07-11T20:43

2024-07-11T21:38

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. США объявили о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов долларов, туда войдет батарея ПВО Patriot и боеприпасы, следует из пресс-релизов Пентагона и Госдепа."Сегодня, после встречи президента (Джо. — Прим. ред.) Байдена с Владимиром Зеленским, Министерство обороны объявляет о дополнительной помощи для обеспечения критических потребностей Украины по безопасности и обороне, <...> которая оценивается в 225 миллионов долларов США", — говорится в документе.Помимо батареи ПВО Patriot, киевский режим получит зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для РСЗО HIMARS и противотанковые комплексы Javelin.Как уточнили в Пентагоне, всего за время президентства Байдена Соединенные Штаты выделили Украине более 54,4 миллиарда долларов на поддержку в сфере безопасности.На минувшей неделе Минобороны США также сообщало о новом пакете помощи ВСУ на сумму до 150 миллионов долларов, куда вошли списанные с американских складов ракеты для систем ПВО HAWK, боеприпасы для РЗСО HIMARS, снаряды для артиллерии калибра 155 и 105 миллиметров, минометные снаряды, ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4, а также другое оружие.В Москве не раз подчеркивали, что новые поставки западного оружия и техники на Украину никак не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения и будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений.

https://ria.ru/20240711/ukraina-1959039244.html

https://ria.ru/20240709/ssha-1958546557.html

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