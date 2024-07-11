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"На десятилетия": на Западе забили тревогу из-за плана России и Индии
"На десятилетия": на Западе забили тревогу из-за плана России и Индии - РИА Новости, 11.07.2024
"На десятилетия": на Западе забили тревогу из-за плана России и Индии
Совместные проекты по строительству АЭС в Индии ознаменовали собой новый этап в отношениях между Москвой и Нбю-Дели, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T01:56
2024-07-11T01:56
2024-07-11T01:56
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нарендра моди
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Совместные проекты по строительству АЭС в Индии ознаменовали собой новый этап в отношениях между Москвой и Нбю-Дели, сообщает телеканал CNN.Во вторник "Росатом" сообщил о переговорах по сооружению в Индии шести ядерных блоков большой мощности. Глава организации Алексей Лихачев также предложил прибывшему в Москву премьеру Нарендре Моди сотрудничество в сфере строительства АЭС малой мощности."Отношения Моди и Путина <...> теперь "позеленели". Мало того — они стали еще и ядерными", — говорится в статье.По словам журналистов, если раньше сотрудничество России и Индии базировалось на торговле углеводородами, то теперь Москва и Нью-Дели делают ставку на уран и "зеленые" источники энергии.Как отметили в CNN, долгосрочные отношения двух стран будет связано не только с длительным строительством электростанций, но и с регулярным обслуживанием АЭС специалистами "Росатома". Кроме того, индийские станции, вероятно, будут заправляться российским ураном."Складывается ощущение, что эта дружба — надолго. Углубление ядерного сотрудничества <...> свяжет страны на десятилетия вперед", — заключили журналисты.Во вторник Путин и Моди посетили павильон "Атом" на ВДНХ, где ознакомились с последними достижениями российской атомной отрасли. Индийский премьер назвал выставку "удивительной" и выразил надежду на углубление и ускорение сотрудничества России и Индии в ядерной сфере.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, россия, нарендра моди, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин
В мире, Индия, Россия, Нарендра Моди, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Владимир Путин
"На десятилетия": на Западе забили тревогу из-за плана России и Индии
CNN: ядерные проекты открыли новый этап в отношениях России и Индии
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости.
Совместные проекты по строительству АЭС в Индии ознаменовали собой новый этап в отношениях между Москвой и Нбю-Дели, сообщает телеканал CNN
.
Во вторник "Росатом
" сообщил о переговорах по сооружению в Индии шести ядерных блоков большой мощности. Глава организации Алексей Лихачев
также предложил прибывшему в Москву премьеру Нарендре Моди
сотрудничество в сфере строительства АЭС малой мощности.
"Отношения Моди и Путина <...> теперь "позеленели". Мало того — они стали еще и ядерными", — говорится в статье.
По словам журналистов, если раньше сотрудничество России и Индии базировалось на торговле углеводородами, то теперь Москва и Нью-Дели делают ставку на уран и "зеленые" источники энергии.
Как отметили в CNN, долгосрочные отношения двух стран будет связано не только с длительным строительством электростанций, но и с регулярным обслуживанием АЭС специалистами "Росатома". Кроме того, индийские станции, вероятно, будут заправляться российским ураном.
«
"Складывается ощущение, что эта дружба — надолго. Углубление ядерного сотрудничества <...> свяжет страны на десятилетия вперед", — заключили журналисты.
Во вторник Путин и Моди посетили павильон "Атом" на ВДНХ, где ознакомились с последними достижениями российской атомной отрасли. Индийский премьер назвал выставку "удивительной" и выразил надежду на углубление и ускорение сотрудничества России и Индии в ядерной сфере.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>