https://ria.ru/20240711/plan-1958868614.html

"На десятилетия": на Западе забили тревогу из-за плана России и Индии

"На десятилетия": на Западе забили тревогу из-за плана России и Индии - РИА Новости, 11.07.2024

"На десятилетия": на Западе забили тревогу из-за плана России и Индии

Совместные проекты по строительству АЭС в Индии ознаменовали собой новый этап в отношениях между Москвой и Нбю-Дели, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T01:56

2024-07-11T01:56

2024-07-11T01:56

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индия

россия

нарендра моди

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

владимир путин

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Совместные проекты по строительству АЭС в Индии ознаменовали собой новый этап в отношениях между Москвой и Нбю-Дели, сообщает телеканал CNN.Во вторник "Росатом" сообщил о переговорах по сооружению в Индии шести ядерных блоков большой мощности. Глава организации Алексей Лихачев также предложил прибывшему в Москву премьеру Нарендре Моди сотрудничество в сфере строительства АЭС малой мощности."Отношения Моди и Путина <...> теперь "позеленели". Мало того — они стали еще и ядерными", — говорится в статье.По словам журналистов, если раньше сотрудничество России и Индии базировалось на торговле углеводородами, то теперь Москва и Нью-Дели делают ставку на уран и "зеленые" источники энергии.Как отметили в CNN, долгосрочные отношения двух стран будет связано не только с длительным строительством электростанций, но и с регулярным обслуживанием АЭС специалистами "Росатома". Кроме того, индийские станции, вероятно, будут заправляться российским ураном."Складывается ощущение, что эта дружба — надолго. Углубление ядерного сотрудничества <...> свяжет страны на десятилетия вперед", — заключили журналисты.Во вторник Путин и Моди посетили павильон "Атом" на ВДНХ, где ознакомились с последними достижениями российской атомной отрасли. Индийский премьер назвал выставку "удивительной" и выразил надежду на углубление и ускорение сотрудничества России и Индии в ядерной сфере.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240709/politika-1958498465.html

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в мире, индия, россия, нарендра моди, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин